L’affrontement de Manchester United en Premier League avec Brentford REPORTÉ après la fermeture du terrain d’entraînement du club en raison de cas positifs de COVID-19

Le match de Premier League de Manchester United à Brentford a été reporté après que le club a confirmé une épidémie de COVID-19 parmi les joueurs et le personnel.

Les Red Devils ont été contraints de fermer leur complexe d’entraînement Carrington lundi et n’ont pas pu se préparer pour l’affrontement.

getty

Manchester United a confirmé une épidémie de COVID-19 dans son camp

« Manchester United peut confirmer que notre match de Premier League au Brentford FC a été reporté et sera reprogrammé en temps voulu », indique un communiqué de United.

« Après la confirmation par PCR des tests LFT Covid-19 positifs parmi le personnel et les joueurs de la première équipe, l’épidémie nécessite une surveillance continue.

« Une décision a été prise de fermer les opérations de la première équipe au Carrington Training Complex pendant 24 heures pour aider à minimiser le risque d’infection supplémentaire, et les personnes testées positives s’isolent conformément aux protocoles de la Premier League.

« Compte tenu de l’annulation de l’entraînement et de la perturbation de l’équipe, et avec la priorité de la santé des joueurs et du personnel, le club a demandé que le match soit réorganisé.

« Le conseil d’administration de la Premier League a pris la décision de reporter sur la base des conseils des conseillers médicaux.

GETTY

Une épidémie de COVID-19 est apparue après leur victoire 1-0 à Norwich

« Manchester United regrette les désagréments causés au Brentford FC et aux fans des deux clubs par Covid-19. »

Brentford s’est excusé auprès des fans pour la perturbation tout en acceptant pleinement la décision de la Premier League.

« Suite aux conseils médicaux, le conseil d’administration de la Premier League a reporté le match de mardi soir contre Manchester United en raison des circonstances exceptionnelles d’une épidémie de Covid-19 en cours au sein de l’équipe de Manchester United », lit-on dans un communiqué de Brentford.

« Nous apprécions qu’il y aura de nombreux fans qui seront incommodés par le report du match et nous nous excusons pour la perturbation, qui était hors de notre contrôle, mais nous respectons la décision de la Premier League et reconnaissons que la santé et la sécurité des joueurs des deux clubs et le personnel doit toujours passer en premier.

«Nous souhaitons à tous un prompt rétablissement et sommes impatients d’accueillir Manchester United au stade communautaire de Brentford au cours de la nouvelle année.

.

Rangnick attendra avec impatience de voir si Man United se rendra à Londres pour affronter les abeilles

« Les détails du match réorganisés seront confirmés et communiqués en temps voulu. Tous les billets de match resteront valables pour le match réorganisé. »

United est le dernier succès de la Premier League avec une épidémie de COVID-19 dans ses rangs, à la suite d’une série d’incidents similaires dans l’élite anglaise.

Tottenham Hotpsur a également été touché par plusieurs infections confirmées qui les ont contraints à reporter leurs rencontres contre Rennes en Europa Conference League et Brighton en championnat.

Aston Villa a également subi une épidémie, l’équipe de Steven Gerrard ayant annulé une séance d’entraînement sur son terrain d’entraînement dimanche après son voyage à Anfield pour affronter Liverpool la veille.

La Premier League a également annoncé lundi un record de 42 joueurs et membres du personnel testés positifs pour Covid la semaine précédente, le nombre le plus élevé depuis que 40 cas ont été signalés en janvier.