L’affrontement des poids mi-moyens juniors entre José Ramírez et José Pedraza sera en tête d’affiche d’une soirée de combat depuis le Save Mart Center de Fresno

FRESNO, Californie (16 décembre 2021) – L’ancien champion du monde junior unifié des poids welters José Ramírez reviendra dans une foule bruyante. Ramirez, la fierté de la vallée centrale de Californie, affrontera l’ancien champion du monde en deux divisions Jose « Sniper » Pedraza dans une bataille de poids welters junior de 12 rounds le samedi 5 février au Save Mart Center de Fresno, en Californie.

Dans une attraction spéciale des poids lourds de six rounds juste avant l’événement principal, le médaillé d’argent olympique Richard Torrez Jr., de la ville de Central Valley à Tulare, en Californie, fera ses débuts professionnels tant attendus.

Tous les combats préliminaires sur l’undercard Ramírez-Pedraza seront diffusés en direct et exclusivement aux États-Unis sur ESPN +. L’espoir léger invaincu Raymond « Danger » Muratalla (13-0, 11 KO), le poids léger junior en hausse Karlos Balderas (11-1, 10 KO), l’espoir poids moyen Javier « Milwaukee Made » Martinez (5-0, 2 KO) et 6′ 9 poids lourds Antonio « El Gigante » Mireles (2-0, 2 KO) devraient apparaître sur l’undercard.

Promu par Top Rank, les billets à partir de 36 $ seront mis en vente le lundi 20 décembre à 10 h HP et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com.

« José Ramírez a toujours exigé les plus grands défis, et il est de retour avec un ancien champion coriace en José Pedraza », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank Bob Arum. « Il y a peu d’ambiances plus excitantes dans la boxe que lorsque José se bat dans la Vallée Centrale. Les fans adorent José, et il incarne l’éthique du travail manuel de la région. Je suis également ravi que la prochaine superstar de Central Valley, Richard Torrez Jr., fasse ses débuts professionnels devant une salle comble à Fresno. »

Ramirez (26-1, 17 KOs) revient sur le ring pour la première fois depuis une défaite par décision en mai contre Josh Taylor pour le titre incontesté des poids welters juniors. Ramirez avait fait quatre défenses de titre depuis qu’il avait remporté la couronne WBC en 2018, unifiant les titres mondiaux WBC et WBO l’année suivante avec une victoire par élimination directe contre Maurice Hooker. Ramirez a attiré 65 794 fans au cours de cinq nuits de combat au Save Mart Center. Lorsqu’il a affronté José « Chon » Zepeda au Save Mart Center en février 2019, 14 034 fans sont apparus, un record de fréquentation pour la boxe dans l’arène. Pedraza (29-3, 14 KOs), de Cidra, Porto Rico, est un ancien champion du monde junior des poids légers et des poids légers qui a remporté trois combats consécutifs depuis une défaite par décision contre Zepeda. Il vient de sortir un KO au huitième tour en juin de Julian « Hammer Hands » Rodriguez, auparavant invaincu.

« Je suis motivé pour redevenir champion du monde, et tout commence par un dur combat contre Pedraza », a déclaré Ramírez. « Il n’y a pas de meilleurs fans que ceux qui remplissent le Save Mart Center à chaque fois que je me bats. La vallée centrale est ma maison et c’est toujours un grand honneur de se battre devant mon peuple ».

« C’est personnel pour Ramírez », a déclaré Rick Mirigian, le manager de Ramírez. « C’est le combat qui le remet au sommet du sport et en ligne pour les plus gros combats. »

Pedraza a déclaré : « La nouvelle année apportera une grande opportunité de combattre un grand ancien champion du monde comme José Ramírez. Ce combat est très important pour moi car je sais que ce sera le combat qui me donnera l’opportunité de remporter un titre mondial dans une troisième division de poids.

« Il n’y a pas de place pour la défaite. Pas dans mon dossier, encore moins dans mon esprit. Je sais que Ramírez est un grand combattant et il est toujours bien préparé. Il vient toujours en grande forme pour donner aux fans un grand combat. »

Torrez est entré dans l’histoire en tant que premier olympien américain à remporter une médaille dans la division des super-lourds depuis Riddick Bowe en 1988. Le mois dernier, il a signé un contrat professionnel à long terme avec Top Rank. Torrez a été médaillé d’or aux Championnats nationaux des États-Unis en 2017 et 2018, en plus d’avoir remporté trois titres nationaux des jeunes des États-Unis entre 2014 et 2016. Il avait 154-10 en tant que fan, et après une longue carrière internationale en boxe amateur, il rentre chez lui pour ses débuts professionnels.

« Je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour devenir un professionnel que devant mes amis et ma famille dans la vallée centrale », a déclaré Torrez. « Ils m’ont soutenu tout au long de ma carrière amateur et je suis ravi qu’ils voient le début de mon parcours professionnel. Montrons à tous ce que signifie être cultivé dans une vallée ! »