L’affrontement du Bayern Munich contre Gladbach est mis en doute en raison de l’épidémie de COVID-19

Le Bayern Munich cherche à démarrer le Rückrunde du bon pied avec un match revanche contre le Borussia Mönchengladbach vendredi. Le Bayern n’a pas encore battu Gladbach cette saison après avoir égalé son premier match et avoir été éliminé par Gladbach dans le DFB Pokal. Cependant, la variante omicron de COVID-19 menace de perturber ces plans avec un pic majeur de cas positifs.

Si plus de cas positifs sont confirmés, le match de vendredi pourrait être reporté. Selon le LDF selon Bild, une équipe doit avoir plus de 15 joueurs amateurs/de l’équipe première disponibles avec au moins neuf joueurs de l’équipe première et un gardien de but. Si l’épidémie de virus au Bayern continue de se propager, le Bayern pourrait avoir du mal à répondre aux exigences minimales :

Le paragraphe 2 du règlement du jeu DFL stipule au point 3 (« Rejet pour cause de maladie des joueurs ») qu’une équipe doit avoir « plus de 15 joueurs amateurs/sous contrat qui sont éligibles pour jouer et/ou sont éligibles pour jouer dans l’équipe sous licence . » Au moins neuf joueurs licenciés et un gardien de but.

Les joueurs du Bayern Munich qui auraient été testés positifs depuis leur retour à l’entraînement sont Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou, Kingsley Coman, Omar Richards, Leroy Sané et Dayot Upamecano.

Les choses pourraient devenir intéressantes puisque Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting sont également en service international. Malik Tillman et Christian Früchtl peuvent être des options pour combler le vide. Les matchs pourraient être reportés, mais s’ils ne le sont pas, le Bayern pourrait avoir du mal à constituer une équipe pour les matchs à venir.