L’affrontement Tottenham contre Chelsea Premier League le 19 septembre sera le premier match de football net zéro carbone

Le choc de Tottenham en Premier League à domicile contre Chelsea le 19 septembre sera unique en soi car ce sera le premier match de football d’élite au monde à zéro carbone.

Les fans seront invités à se rendre au Tottenham Hotspur Stadium à vélo ou en transports en commun et à ne manger que de la nourriture végétalienne. Les fans seront également invités à prendre des mesures pour réduire leur propre empreinte carbone.

Le choc du Tottenham Hotspur Stadium innovera dans le football

Il est entendu que les deux clubs travaillent avec Sky, qui diffusera le match en direct, pour réduire les émissions autour du match.

Les deux groupes de joueurs arriveront au sol dans des autocars alimentés au biocarburant et boiront de l’eau provenant de cartons plus durables plutôt que de bouteilles en plastique.

Les kiosques de restauration à l’intérieur du stade offriront également un large choix d’aliments à base de plantes afin que les fans puissent faire un choix plus durable.

Qu’est-ce que le zéro net ?

Le « zéro net » est atteint lorsque les émissions directes associées au match (par exemple, les déplacements des fans et des employés, la consommation d’énergie du stade, la production de nourriture et de boissons) sont réduites autant que possible et le reste est « compensé » par des projets naturels .

Ceux-ci peuvent inclure l’investissement dans des organisations qui plantent des arbres ou des œuvres caritatives qui aident à nettoyer les océans, ou en contribuant à des projets explorant d’autres moyens de produire de l’énergie renouvelable.

Tottenham a été nommé club le plus vert de la Premier League plus tôt en 2021 alors qu’il était en tête d’un tableau mesurant la durabilité des 20 équipes de haut niveau.

Le président des Spurs, Levy, soutient pleinement le projet

Le club du nord de Londres a récemment adhéré au cadre des Nations Unies Sports for Climate Action, qui donne aux organisations sportives des objectifs pour devenir des entreprises plus durables.

Le président des Spurs, Daniel Levy, a déclaré qu’il était ravi que le club fasse partie de “cette initiative révolutionnaire qui démontrera le rôle que notre jeu peut jouer dans la résolution du problème urgent du changement climatique”.

Le gouvernement britannique soutient le net zero match, qui accueille la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow en novembre.

