L’Afghanistan a été conquis par les talibans après le retrait américain : le Royaume-Uni doit-il intervenir ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Une Afghane en pleurs partage ses craintes alors que les talibans prennent le contrôle du pays

La décision du président Joe Biden de poursuivre le programme de Donald Trump consistant à retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan a conduit à l’effondrement de l’ordre dans le pays et a permis aux talibans de revenir au pouvoir. Dimanche, les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane, Kaboul. Des insurgés ont été photographiés dans le palais présidentiel de la ville après que le président Ashraf Ghani a fui le pays et que ses forces ont abandonné la ville sans combattre.

Les Afghans tentent de fuir pour sauver leur vie en inondant les pistes de l’aéroport et en tentant de traverser la frontière en voiture, dans une tentative désespérée de sauver leurs familles de la torture et de l’oppression.

Le président américain a fait remarquer qu’il ne regrettait pas le retrait des troupes d’Afghanistan et a déclaré : “Ils doivent se battre pour eux-mêmes”.

L’Amérique fournit toujours à l’Afghanistan un soutien aérien rapproché en bombardant les attaquants talibans, en payant les salaires des militaires afghans et en fournissant aux forces afghanes de la nourriture et du matériel.

Mais finalement, le choix des États-Unis de retirer leur présence militaire sur le terrain, après 20 ans, a permis aux talibans de reprendre l’Afghanistan.

En février 2020, l’administration Trump a conclu un accord avec les talibans selon lequel les États-Unis retireraient toutes leurs forces et en échange, les talibans ont promis de rompre leurs liens avec al-Qaïda et de mettre fin à leurs attaques contre les forces américaines.

Lors de la campagne électorale du président Joe Biden, il a promis au peuple américain qu’il s’en tiendrait au plan de Trump et continuerait à retirer les forces armées américaines du Moyen-Orient après la plus longue guerre de l’histoire américaine.

Des responsables du gouvernement américain ont déclaré que M. Biden avait conclu que le conflit en Afghanistan était une “guerre impossible à gagner” et qui “n’a pas de solution militaire”.

Les talibans ont pris le contrôle de presque toutes les provinces d’Afghanistan (Image: .)

Depuis lors, M. Biden a subi une pression croissante de la part de politiciens divisés, une moitié l’a exhorté à respecter la date limite de mai 2021 pour retirer toutes les forces américaines, tandis que l’autre moitié l’a informé que le retrait total serait une énorme erreur pour paix mondiale.

En mars, Jack Reed, président du comité sénatorial des forces armées, a déclaré aux journalistes : « Nous devons être en mesure d’assurer au monde et au public américain que l’Afghanistan ne sera pas une source de planification et de complot pour projeter des attaques terroristes globe.

“Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire sans une certaine présence là-bas.”

Les experts ont déclaré que les talibans n’avaient pas rompu les liens avec al-Qaïda, qui a utilisé l’Afghanistan comme refuge pour planifier les attaques du 11 septembre contre les États-Unis en 2001, et que les progrès réalisés par la « guerre contre le terrorisme » de 20 ans pourraient être totalement inversée dans les prochaines semaines.

Le président britannique du comité de défense des Communes, Tobias Ellwood, a condamné la retraite occidentale comme “complètement humiliante” et a déclaré : il y a quelques années, comme un coup au visage de l’Alliance occidentale pour montrer à quel point nos efforts ont été infructueux au cours des deux dernières décennies.

Donald Trump a déclaré : « Il est temps que Joe Biden démissionne en disgrâce pour ce qu’il a laissé se produire en Afghanistan. »

LIRE LA SUITE: Ben Wallace pleure en admettant que “certains ne récupéreront pas l’Afghanistan”

Au cours des deux dernières décennies, des centaines d’universitaires ont critiqué le président George Bush pour avoir déclenché la guerre avec l’Afghanistan en premier lieu.

Sept jours après l’attaque des talibans contre le World Trade Center en 2001, le président Bush a autorisé le recours à la force contre les responsables de l’attentat du 11 septembre. Cette législature a conduit à l’invasion de l’Afghanistan, à l’écoute clandestine de citoyens américains suspects sans ordonnance du tribunal, et à l’ouverture du camp de détention de Guantanamo Bay en 2002.

Plus de 2,8 millions de militaires américains et 282 000 soldats britanniques ont été déployés dans des zones de guerre en Irak et en Afghanistan depuis 2001.

Environ 2 500 soldats américains ont été tués lors de leur déploiement en Afghanistan et plus de 20 000 ont été blessés.

En avril, il restait environ 3 500 soldats américains en Afghanistan et 7 000 soldats d’autres pays, mais maintenant, il ne reste presque plus de militaires américains et sont en train d’être évacués.

Les États-Unis ont une force militaire totale de 5 137 860 personnes, tandis que l’Europe a un stock militaire combiné de 5 930 720.

Cela signifie que si les nations clés dotées des plus grandes forces militaires d’Europe, telles que l’Ukraine, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, se regroupaient, elles pourraient déployer autant, voire plus, de soldats que les États-Unis ne se retirent et se battre pour rétablir l’ordre après le chaos que l’Amérique a laissé derrière lui.

Le Royaume-Uni à lui seul a une force militaire totale, y compris les parachutistes, de 232 900, il serait donc difficile d’attaquer sans le soutien militaire d’autres nations européennes.

Farzia, 28 ans, dont le mari a été assassiné il y a une semaine par les talibans est assise avec ses enfants dans un camp (Image : .)

Certains membres du public peuvent demander : « Pourquoi devrions-nous aider ? Ce n’est pas notre peuple.

Non seulement ce serait la chose moralement juste à faire, en protégeant des innocents contre la torture et le meurtre par les talibans, mais cela protégerait également le Royaume-Uni et le reste du monde contre de futurs actes de terrorisme, comme le 11 septembre.

Hier, le secrétaire d’État Dominic Raab a tweeté : « Il est essentiel que la communauté internationale soit unie pour dire aux talibans que la violence doit cesser et que les droits humains doivent être protégés.

Le gouvernement britannique n’a pas encore annoncé son intention de déployer l’armée pour attaquer les talibans, mais il a envoyé 600 soldats de la 16e brigade d’assaut aérien pour évacuer les Britanniques du pays.