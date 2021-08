L’Afghanistan Blame Game commence – et les médias ignorent immédiatement ce qui a déclenché cette catastrophe ⋆ 10z viral

– de Salon

En regardant la chute rapide du gouvernement afghan aux mains des talibans ce week-end, ma réaction instinctive est celle que je soupçonne être celle de la plupart des Américains qui regardent cette catastrophe se dérouler : il est douteux que 20 autres années fassent l’affaire.

“Un an de plus, ou cinq ans de plus, de présence militaire américaine n’aurait fait aucune différence si l’armée afghane ne pouvait pas ou ne voulait pas tenir son propre pays”, a déclaré le président Joe Biden, qui, contrairement à la plupart des Américains, prête attention aux aspects militaires et politiques. détails de la guerre en Afghanistan, a indiqué dans un communiqué publié samedi. « J’étais le quatrième président à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan : deux républicains, deux démocrates. Je ne passerais pas et ne passerai pas cette guerre à un cinquième.

Les médias grand public, il va sans dire, ne se moquent pas de l’argument de bon sens de Biden.

Les mêmes médias qui embrassent une allergie souvent absurde à l’apparition de « préjugés » dans la politique intérieure n’ont montré aucune modestie similaire en laissant s’envoler l’enthousiasme pour l’impérialisme américain au cours du week-end. Au lieu de cela, l’effondrement du gouvernement afghan a été présenté comme une responsabilité politique massive pour Biden.

Jake Tapper de CNN l’a décrit comme « un désastre tragique de politique étrangère qui se déroule sous nos yeux » et a décrit la Maison Blanche comme « les pieds plats ».

“Provocant et défensif, un président connu pour son empathie adopte une approche froide face à la débâcle en Afghanistan”, a déclaré lundi la une du Washington Post.

Les républicains ont la possibilité de transformer la plus longue guerre des États-Unis en quelque chose que les démocrates possèdent. Ils disent – ​​et diront probablement pendant longtemps – que Biden est propriétaire de la chute de l’Afghanistan.https://t.co/UHJULk7Rcp – Amber Phillips (@byamberphillips) 16 août 2021

« « Clairement bâclé » : la Maison-Blanche de Biden sous l’assaut du retrait de l’Afghanistan», lit-on dans un titre de Politico.

“Le président Biden restera dans l’histoire, de manière juste ou injuste, en tant que président qui a présidé un acte final humiliant de l’expérience américaine en Afghanistan”, lit-on dans un titre secondaire du New York Times.

« La débâcle de la défaite américaine et de la retraite chaotique en Afghanistan est un désastre politique pour Joe Biden », déclare la première ligne de l’analyse de CNN de lundi. Quelques paragraphes plus tard, après que la plupart des gens aient arrêté de lire, l’analyste Stephen Collinson admet que la catastrophe a en fait « souligné [Biden’s] point central” que “les visions américaines de forger une nation fonctionnelle étaient illusoires et que de nombreuses années supplémentaires d’implication des États-Unis ne feraient aucune différence”.

Donc, si Biden a raison, pourquoi devrions-nous être si certains que tout cela est un désastre politique ?

Pour ceux d’entre nous qui se souviennent bien comment l’enthousiasme des médias grand public pour la guerre a contribué à alimenter non seulement cette guerre peu judicieuse en Afghanistan il y a vingt ans, mais la débâcle encore plus grande en Irak, le récit médiatique actuel est à la fois déconcertant et épuisant.

Pour être clair, il y a quelques erreurs que Biden a faites en se retirant. Les critiques axées sur les Afghans qui tentent de fuir le pays sans l’aide des Américains ont raison à 100%, et tous les efforts doivent être faits pour mettre les réfugiés en sécurité. Pourtant, cette indignation médiatique plus large face au retrait est un sombre rappel du parti pris pro-guerre dans la presse qui a contribué à créer ce gâchis en premier lieu : amener le public américain à penser qu’une guerre en Afghanistan pourrait jamais se terminer de toute autre manière.

Le week-end dernier, j’ai eu l’impression d’être ramené dans le temps jusqu’à l’ère 2003-2005, quand il fallait se tourner vers la presse de gauche et la blogosphère pour une analyse sensée parce que les médias grand public étaient tellement absorbés par le bellicisme belliqueux du George W. l’administration Bush. Le journaliste Michael Cohen sur son blog Substack, par exemple, a dénoncé à juste titre « tous les experts en fauteuil » qui refusent d’admettre qu’ils « affirment essentiellement que les troupes américaines n’auraient jamais dû quitter le pays ». Comme l’écrit Michael Tomasky de la Nouvelle République : « La leçon de l’ère post-11 septembre est que la puissance américaine a des limites, des limites très sévères à cela. La blogueuse sur la sécurité nationale Marcy Wheeler de Empty Wheel déplore que nous ayons passé 20 ans dans cette guerre ratée alors que nous aurions pu à la place «faire quelque chose contre le changement climatique». Scott Lemieux de Lawyers, Guns, and Money écrit: «La politique étrangère et l’establishment militaire feront tout ce qu’ils peuvent pour blâmer Biden, mais l’essentiel reste que l’Afghanistan est un échec massif de leur part, et on demande à Biden de croire le les mêmes mensonges qu’on lui a dit en tant que vice-président.

Sur ce front, malgré les affirmations béate d’un titre de Politico selon lesquelles «l’expérience de Biden en matière de politique étrangère lui fait défaut», il y a de bonnes raisons de penser que Biden a fait ce qu’il a fait à cause de cette expérience durement gagnée.

Biden a passé huit ans à regarder les chefs militaires tromper le président Barack Obama en lui faisant croire qu’il y avait un moyen de gagner cette guerre. En effet, comme le blogueur devenu journaliste redevenu blogueur Matthew Yglesias — qui a également appris à ses dépens les dangers d’adhérer au battage médiatique de guerre impérialiste pendant la guerre en Irak — l’a souligné sur Twitter, les chefs militaires « espéraient toujours que transformer la politique de retrait Trump / Biden en un jeu de merde embarrassant intimiderait avec succès la Maison Blanche pour qu’elle inverse la façon dont ils ont pressé Obama en 2009 et Trump en 2017. » Il a également suggéré que cela aurait fonctionné si Biden n’avait pas passé 8 ans à assister à ce simulacre en action.

La vision généreuse de ce parti pris pro-guerre de la part des médias est que les journalistes accordent une crédibilité indue aux opinions des hauts gradés de l’armée et des faucons de la politique étrangère. Il est tentant pour beaucoup de journalistes de traiter ces dirigeants comme des experts objectifs, plutôt que comme des personnes dont le propre ego les a conduits à embrasser la guerre pour toujours pour éviter d’admettre la défaite. Certes, il semble que la mentalité de « s’en remettre aux experts » soit la raison pour laquelle Obama, qui est entré en fonction avec un message anti-guerre, était si facile à intimider sur ces questions. Mais même les propres reportages du Washington Post montrent à quel point la guerre en Afghanistan est une cause perdue depuis des années, et l’a probablement toujours été, ce qui rend ce récit de « Biden foutu » encore plus inexcusable.

L’interprétation la moins généreuse est que les médias grand public regorgent de mecs (et de quelques femmes) qui ont lu un trop grand nombre d’histoires de porte-à-porte de la Seconde Guerre mondiale et sont toujours enveloppés dans des fantasmes de triomphe militaire américain. Quoi qu’il en soit, le résultat est ce que nous avons vu au cours du week-end : une presse qui semble n’avoir rien appris sur les dangers de soutenir par réflexe une politique étrangère et un établissement militaire bellicistes, malgré les débâcles remontant à la guerre du Vietnam.

“Peut-être que la seule chose que Trump a en commun avec le président actuel est que Biden est également sceptique en Afghanistan depuis des années et était connu comme une voix poussant à mettre fin à l’implication américaine au sein de l’administration Obama”, a écrit Heather “Digby” Parton en avril. Donald Trump n’avait “aucune compréhension des complexités et ne l’a vu que comme un moyen de redorer sa réputation de” gagnant “et de” faiseur d’accords “”, a-t-elle ajouté, et pourtant même lui a toujours compris qu’il n’y a aucune valeur dans un éternel guerre.

C’est pourquoi il est bon d’être sceptique quant à l’hypothèse instinctive dans les médias grand public selon laquelle Biden paiera politiquement pour “perdre” la guerre impossible à gagner. Les données des sondages sur les attitudes américaines à l’égard de l’Afghanistan ont longtemps montré un gâchis. La plupart des Américains ne connaissent pas ou ne se soucient pas suffisamment de la question pour avoir des opinions éclairées. Mais cet accord tacite entre Trump et Biden qu’il est temps de sortir – encore une fois, probablement la seule chose sur laquelle ils sont d’accord – souligne le fait que ce conflit sans fin en Afghanistan ne correspond pas vraiment à ce que pensent les Américains ordinaires, de droite ou de gauche. l’armée américaine est pour. Les libéraux ont tendance à rejeter catégoriquement l’impérialisme américain et à ne voir l’armée qu’en termes défensifs. Quant aux conservateurs, eh bien, la tendance de Trump à parler de « garder le pétrole » des pays du Moyen-Orient était, comme d’habitude pour lui, grossière et illégale. Mais c’était aussi un aperçu de la façon dont les conservateurs ordinaires voient l’impérialisme américain, comme quelque chose qui ne vaut la peine de s’engager que comme un exercice de pillage. Tout ce prétexte que nous allons faire d’autres nations des démocraties au bout d’un fusil n’intéresse plus les électeurs républicains ordinaires.

Je soupçonne que les seules personnes qui restent vraiment investies dans l’impérialisme se faisant passer pour la bienfaisance américaine sont concentrées dans les cercles politiques d’élite à Washington et ont donc un impact démesuré sur la façon dont les médias encadrent cette histoire. Il est cependant douteux que la plupart des Américains se souviennent finalement de cela différemment de la fin de la guerre du Vietnam ou du retrait d’Irak – comme une fin triste mais inévitable à une autre guerre d’aventure américaine malavisée. Biden ne sera pas considéré comme un échec, autant que le gars qui vient d’accepter une réalité que plusieurs présidents ont refusé d’embrasser.

Malheureusement, la réponse des médias au retrait des troupes américaines d’Afghanistan après 20 ans ne laisse pas beaucoup d’espoir que la presse grand public sera plus sage la prochaine fois que les faucons commenceront à battre les tambours de guerre, essayant d’attirer les États-Unis dans un autre enchevêtrement coûteux voué à l’échec.

