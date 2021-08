L’Afghanistan est le fil qui va commencer à démêler les rêves occidentaux d’un “nouvel ordre mondial” .

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Le drame qui se joue actuellement en Afghanistan a des implications énormes pour la planète entière, car il représente une défaite colossale pour les mondialistes occidentaux. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élitistes occidentaux ont travaillé sans relâche pour établir des « démocraties libérales » partout dans le monde, et l’idée était que toutes les « démocraties libérales » pourraient être de plus en plus intégrées dans un système mondial émergent. Bien sûr, la Chine, la Russie, l’Iran et leurs alliés n’allaient jamais complètement adhérer à ce plan, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont sans cesse diabolisés par les médias du monde occidental. Les Chinois, les Russes et les Iraniens ont tous leurs propres idées sur ce à quoi devrait ressembler l’avenir de la planète, et aucune d’entre elles n’est bonne. Mais lorsqu’il s’agissait de dominer le monde, les puissances occidentales étaient plus près d’atteindre cet objectif que quiconque. Malheureusement pour les puissances occidentales, le vent tourne maintenant et il semble qu’une ère de grande instabilité se profile à l’horizon.

Les mondialistes américains tels que Henry Kissinger ont contribué à populariser l’idée d’un « nouvel ordre mondial », mais ces dernières années, les élitistes occidentaux l’ont plus communément appelé « l’ordre mondial libéral » ou « l’ordre international libéral ». Voici comment l’ordre international libéral est défini par Wikipedia…

Dans les relations internationales, le ordre international libéral (parfois appelé le basé sur des règles[1] ou la dirigé par les États-Unis[2] ordre international) décrit un ensemble de relations globales, fondées sur des règles et structurées, basées sur le libéralisme politique, le libéralisme économique et l’internationalisme libéral depuis la fin des années 1940.[3] Plus précisément, il implique une coopération internationale par le biais d’institutions multilatérales (comme les Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international), et est constitué par l’égalité humaine (liberté, état de droit et droits de l’homme), les marchés ouverts, la coopération en matière de sécurité, la promotion de démocratie libérale et coopération monétaire.[3][4][5] L’ordre a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dirigé en grande partie par les États-Unis.[3][6]

Pendant longtemps, les mondialistes étaient extrêmement confiants que personne ne pourrait les arrêter, mais au cours des cinq dernières années environ, ils ont vraiment commencé à douter d’eux-mêmes. Par exemple, ce qui suit est un extrait d’un article du Council on Foreign Relations intitulé « Qu’est-ce que l’ordre mondial libéral ? »…

Les dirigeants mondiaux ont créé une série d’organisations et d’accords internationaux pour promouvoir la coopération mondiale sur des questions telles que la sécurité, le commerce, la santé et la politique monétaire. Les États-Unis ont défendu ce système – connu sous le nom d’ordre mondial libéral – au cours des soixante-quinze dernières années. Pendant ce temps, le monde a connu une paix et une prospérité sans précédent. Mais ces institutions sont loin d’être parfaites, et elles luttent aujourd’hui pour faire face à de nouvelles sources de désordre, telles que le changement climatique et une pandémie mortelle. De plus, la démocratie est en déclin dans le monde, l’autoritarisme est en hausse et des pays comme la Chine sapent délibérément l’ordre mondial libéral, créant leurs propres institutions parallèles. Face à ces défis, l’ordre mondial libéral survivra-t-il ? Si un nouveau système émerge, qu’est-ce que cela signifiera pour la liberté, la paix et la prospérité dans le monde ?

Ces mondialistes croient vraiment qu’ils savent le mieux, et beaucoup d’entre eux sont vraiment convaincus que ce qu’ils faisaient était ce qui était le mieux pour l’humanité.

À maintes reprises, nous avons assisté au même schéma. Un gouvernement étranger serait renversé, une « démocratie libérale » amicale serait mise en place, et cette « démocratie libérale » commencerait à s’intégrer dans le système mondial.

C’est précisément ce qui s’est passé en Afghanistan, mais maintenant, après près de 20 ans, les noix de vente d’opium qui ont été renversées en 2001 ont renversé la « démocratie libérale » à Kaboul et ont reconquis le pays.

Non seulement cela, dans le processus, ils ont complètement et totalement humilié les États-Unis et les autres puissances du Nouvel Ordre Mondial.

Les talibans ont révélé à quel point le Nouvel Ordre Mondial est vraiment faible, et cela va grandement enhardir les autres ennemis du Nouvel Ordre Mondial.

Si une collection hétéroclite de trafiquants de drogue et d’éleveurs de chèvres peut vaincre le Nouvel Ordre Mondial, pensez-vous que les Russes, les Chinois, les Iraniens ou n’importe qui d’autre seront à nouveau intimidés ?

A cette heure, l’aéroport de Kaboul s’est essentiellement transformé en une prison géante. Quiconque essaie d’entrer ou de sortir se fait tirer dessus par les talibans.

Le seul moyen de s’en sortir est par avion, et le désespoir de ceux qui sont piégés à l’intérieur de l’aéroport est hors norme. Trois Afghans ont en fait tenté de s’accrocher à un avion militaire américain alors qu’il décollait, mais ils sont rapidement tombés à mort…

Au moins huit personnes ont été tuées lundi à l’aéroport de Kaboul, dont deux abattues par les troupes américaines, trois qui ont été écrasées par des avions au roulage et trois passagers clandestins qui sont tombés des moteurs d’un avion de l’US Air Force alors qu’il fuyait un aérodrome de des milliers de ressortissants afghans désespérés.

C’est bien pire que la chute de Saigon.

On nous dit qu’il y a environ 34 000 personnes piégées à l’intérieur de l’aéroport, et cela pourrait prendre des semaines pour enfin les évacuer toutes…

L’aéroport est sécurisé par 6 000 soldats américains, mais ils n’ont pas réussi hier à empêcher l’invasion de la piste malgré l’utilisation d’hélicoptères pour tenter de chasser les gens du tarmac. Pendant ce temps, au moins 34 000 personnes – citoyens et alliés afghans – espèrent être secourues par les États-Unis et la Grande-Bretagne et un nombre inconnu s’appuyant sur les pays européens, le Canada et l’Australie. Les États-Unis espèrent pouvoir évacuer 5 000 personnes par jour et le Royaume-Uni 1 000 par jour, mais jusqu’à présent, ils n’en ont tous deux géré qu’une infime fraction.

On rapporte qu’il y a des centaines de journalistes parmi ceux qui sont piégés à l’intérieur de l’aéroport, et les grandes sociétés médiatiques aux États-Unis cherchent désespérément à les ramener chez eux.

Alors que les Américains tremblent de peur à l’intérieur de l’aéroport, les talibans font du porte-à-porte à la recherche de femmes attirantes à transformer en esclaves sexuelles…

Des combattants talibans ont tenté une fête foraine à Kaboul tandis que des militants feraient du porte-à-porte dans la capitale afghane à la recherche d’interprètes et d’alliés occidentaux, au milieu d’allégations selon lesquelles des gangs sillonnent les rues d’autres villes pour chasser des filles dès l’âge de 12 ans. esclaves sexuels.

Les talibans ont gagné et le Nouvel Ordre Mondial a perdu.

Cela va tout changer.

Bien sûr, les talibans n’auraient jamais été victorieux sans aide. Les talibans gagnent des centaines de millions de dollars par an en vendant de l’opium et d’autres drogues, mais ils reçoivent aussi des centaines de millions de dollars par an d’autres sources…

Des responsables afghans et américains ont accusé les gouvernements régionaux de financer les talibans, soupçonnant depuis longtemps le Pakistan, l’Iran et la Russie d’avoir offert leur aide à un moment donné. Les contributions les plus individuelles proviennent du Pakistan et des pays du Golfe tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, fournissant un revenu annuel estimé à 500 millions de dollars (360 millions de livres sterling).

Cela ne devrait surprendre personne que certains des pays mentionnés dans cette citation soient également considérés comme les plus grands ennemis du Nouvel Ordre Mondial.

Et je pense que cela en dit long sur le fait que les ambassades de Russie et de Chine sont désormais gardées par les talibans et ont continué à opérer tout au long de cette crise.

