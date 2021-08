L’Afghanistan est tombé pendant que Biden était en vacances, exposant les échecs du renseignement et les faux pas politiques .

in

Alors que des reportages nocturnes dépeignaient des scènes poignantes dans une Kaboul assiégée, les analystes et les responsables poursuivent leur lutte de plusieurs mois pour démêler ce qui a si mal tourné si rapidement pour permettre aux talibans de prendre le pouvoir en Afghanistan.

Parmi ceux qui tentent de déconstruire la catastrophe humanitaire et militaire en cours, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui aurait accusé dimanche l’armée nationale afghane.

“Vous ne pouvez pas acheter la volonté et vous ne pouvez pas acheter le leadership”, a déclaré Austin lors d’une réunion virtuelle avec les dirigeants nationaux américains, selon Fox News. Parmi les autres personnes qui ont rejoint Austin lors de deux appels, citons le secrétaire d’État Antony Blinken; Président de l’état-major interarmées, le général Mark Milley ; et des membres de la Chambre et du Sénat, a rapporté le média.

Austin a déclaré à la Chambre qu’il était “au-delà de la déception” que les forces afghanes aient offert peu de résistance aux forces talibanes dans tout le pays, selon le rapport.

Quelle qu’en soit la cause, il était clair ce week-end que les services de renseignement américains avaient grossièrement mal calculé la vitesse à laquelle les talibans mettraient le pays en déroute ou la facilité avec laquelle les soldats afghans se vendraient aux talibans en offrant de l’argent. Le président Joe Biden est parti en vacances jeudi sans aucune idée que Kaboul était sur le point de tomber dans les 72 heures.

Et le Pentagone et le Département d’État se précipitaient jusqu’aux petites heures du lundi matin pour prendre le contrôle de l’aéroport de Kaboul afin qu’il puisse accélérer les évacuations qui étaient prévues plus tard en août.

Ce n’était pas censé se terminer ainsi. Les services de renseignement américains ont déclaré qu’il était possible que l’Afghanistan s’effondre dans les six mois suivant le retrait des troupes américaines, mais tomber avant même que les États-Unis ne puissent évacuer n’était pas sur la plupart des radars, un fait reconnu par Blinken dimanche.

“Nous avons vu que cette force a été incapable de défendre le pays, et cela s’est produit plus rapidement que prévu”, a concédé le secrétaire d’État.

Les États-Unis sont entrés en guerre en Afghanistan il y a 20 ans à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 sur le territoire américain. Au cours de deux décennies, les États-Unis ont envoyé leurs forces armées et dépensé près de 1 000 milliards de dollars pour la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis – seulement pour voir la nation s’effondrer face aux talibans alors que les détachements dirigés par les États-Unis ne s’étaient pas encore complètement retirés.

Mais alors qu’Austin et Blinken cherchaient à imputer la perte à l’armée et aux dirigeants afghans, d’autres ont cité une série d’autres défauts, notamment des défaillances du renseignement, des abus financiers, la corruption – et l’administration précédente.

“Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un accord conclu par mon prédécesseur”, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué du 14 août. L’accord, a-t-il dit, a laissé les talibans dans “la position militaire la plus forte depuis 2001” et a imposé une date limite de sortie du 1er mai que Biden a déclaré n’avoir que brièvement prolongée.

Dans le processus, cependant, Biden n’a pas tenu les talibans pour responsables d’avoir renié sa part de l’accord, ont déclaré des sources militaires américaines à Just the News. L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré dimanche que Team Biden n’avait pas exécuté un plan laissé par l’administration Trump pour exercer une pression maximale sur les talibans lors du retrait.

“Notre administration avait mis en place un modèle de dissuasion alors que nous nous préparions à ramener chez eux les soldats, les marins, les marines, tous ceux qui sont sur le terrain”, a-t-il tweeté. “Il semble que l’administration Biden n’ait pas été en mesure d’exécuter cela.”

De plus, les calomnies de Biden n’ont pas pris en compte une série de circonstances citées par les experts.

Parmi celles-ci figurent les différences fondamentales entre les armées américaine et afghane, selon l’analyste et ancien officier d’infanterie Jason Dempsey.

« Les commandants afghans ont évalué les sentiments des dirigeants politiques locaux par rapport à ceux de l’armée américaine dans la poursuite des opérations dans le Waygal en 2013 », a écrit Dempsey dans un essai examinant deux nouveaux livres sur l’Afghanistan. De plus, note-t-il, la structure de commandement militaire américaine n’a pas nécessairement fonctionné en Afghanistan.

Selon un analyste politique, les échecs les plus importants étaient basés sur des renseignements erronés.

“Non seulement la Central Intelligence Agency et d’autres agences de renseignement américaines ont largement sous-estimé la vitesse de l’avancée des talibans, mais ils semblent également avoir été aveugles à l’étendue des transactions politiques que les talibans avaient menées alors que le retrait se profilait et que l’armée prépositionnait les talibans. réussi à lancer un assaut quasi simultané contre les capitales provinciales », a écrit Michael Rubin dans un essai pour l’American Enterprise Institute. “Ils semblent avoir manqué le fait que des gouverneurs fantômes talibans étaient déjà en place, aux côtés de leur personnel, pour prendre en charge les fonctions provinciales.”

Selon les politiciens, l’analyse peut être mieux conservée pour plus tard, une fois la crise immédiate terminée.

« Il y aura beaucoup d’analyses de notre expérience en Afghanistan, mais en ce moment, je suis gravement préoccupé par la sécurité de nos partenaires afghans qui ont servi côte à côte avec nos troupes, nos diplomates, nos professionnels du développement et nos forces partenaires pour transporter notre mission », a déclaré le représentant du chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., dans un communiqué.

Ces points de vue ont été repris par un collègue du Congrès.

“Il y aura beaucoup de temps jusqu’au quart-arrière lundi matin, mais pour le moment, nous avons besoin que l’aéroport de Kaboul soit ouvert à tout le trafic, y compris les charters civils”, a déclaré la représentante Elissa Slotkin, D-Mich., dans un communiqué. « L’armée américaine doit assurer la sécurité de cet endroit critique. Sans cette protection, les Afghans qui ont défendu nos valeurs mais n’ont pas travaillé directement pour nous mourront. La sécurité américaine à l’aéroport est critique et nous avons besoin d’une déclaration publique déclarative à cet effet, étant donné le chaos. »

Dimanche, le représentant républicain Jeff Van Drew du New Jersey a appelé Biden et d’autres démocrates à démissionner en raison de la crise qui se déroule en Afghanistan. L’ancien président Donald Trump s’est joint au chœur dimanche soir.

“Il est temps pour Joe Biden de démissionner en honte de ce qu’il a permis d’arriver à l’Afghanistan, ainsi que de la formidable augmentation du COVID, de la catastrophe frontalière, de la destruction de l’indépendance énergétique et de notre économie paralysée”, a déclaré l’ancien président.