L’Afghanistan et les vaccins seront au centre du sommet virtuel des BRICS le 9 septembre

Les dirigeants du groupe BRICS se réuniront pratiquement plus tard cette semaine pour le 13e sommet sous la présidence de l’Inde. La situation en Afghanistan, la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 ainsi que les vaccins vont être en tête de l’agenda des pourparlers.

C’est la troisième fois que l’Inde accueille le sommet des BRICS, auparavant c’était en 2012 et 2016 que le Premier ministre Narendra Modi avait présidé et il s’est tenu à Goa.

Comme indiqué précédemment, le thème du sommet cette année est « BRICS@15 : Coopération intra-BRICS pour la continuité, la consolidation et le consensus ». Et l’Inde a déjà identifié quatre domaines prioritaires pour sa présidence : la lutte contre le terrorisme, l’utilisation d’outils numériques et technologiques pour atteindre les ODD, la réforme du système multilatéral et l’amélioration des échanges entre les peuples.

Les dirigeants discuteront également des problèmes mondiaux actuels, en particulier de la situation en Afghanistan et de son impact sur la région. La pandémie mondiale de COVID-19 et la lutte contre elle ainsi que les vaccins seront à l’ordre du jour.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les dirigeants des cinq pays membres du BRICS – le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Jair Bolsonaro, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le Premier ministre indien Narendra Modi accueilleront la réunion.

Seront également présents lors de la réunion le conseiller à la sécurité nationale, Ajit Doval, le président de la nouvelle banque de développement, Marcos Troyjo, le président pro tempore du BRICS Business Council, Onkar Kanwar et le président pro tempore de la BRICS Women’s Business Alliance, Dr Sangita Reddy. . Ils présenteront un rapport d’examen sur les secteurs qu’ils ont suivis.

Selon une déclaration du Kremlin, « le président Vladimir Poutine participera au sommet des BRICS sous la présidence indienne. Et les plans sont de discuter des problèmes internationaux actuels et l’accent sera mis sur l’Afghanistan. »

Jusqu’à présent, plus de 50 réunions ont déjà eu lieu sous la présidence indienne en 2021, y compris la réunion des ministres des Affaires étrangères en juin. Et les pays membres se sont concentrés dans toutes les réunions sur la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, la dérogation aux ADPIC pour COVID-19 à l’OMC qui a été soutenue par l’Afrique du Sud, la lutte contre le terrorisme et les réformes au sein des groupements multilatéraux.

L’année dernière, en raison de la pandémie mondiale, le sommet des BRICS sous la présidence de la Russie a été organisé virtuellement. Lors de la réunion de novembre 2020, c’était la première fois que le Premier ministre Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping étaient sur la même plate-forme au milieu de l’action agressive des forces chinoises au LAC dans l’est du Ladakh.

Expansion de la nouvelle banque de développement

Récemment, la New Development Bank (NDB) dans sa première expansion a admis le Bangladesh, l’Uruguay et les Émirats arabes unis.

Cette banque a été créée en 2015 par les pays membres du BRICS – Inde, Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud et depuis l’année dernière, les discussions avec les nouveaux membres potentiels étaient en cours. Le plan est d’étendre progressivement le NDB et les nouveaux membres auront une plate-forme pour approfondir leur coopération dans les infrastructures et le développement durable.

La NDB, dont le siège est à Shanghai, a jusqu’à présent approuvé environ 80 projets d’une valeur de 30 milliards de dollars dans tous ses pays membres. Les projets concernent différents secteurs tels que l’eau et l’assainissement, les énergies propres, les infrastructures numériques et sociales ainsi que les transports.

Avis d’expert sur l’expansion de NDB

« L’expansion tant attendue du nombre de membres de la NDB rapproche la banque de sa vocation mondiale. En pratique, cela signifie que la banque peut désormais mobiliser des ressources d’un plus grand nombre de pays et investir dans de nouveaux marchés pour répondre à leurs besoins en infrastructures nationales et en développement durable. En tant que plaque tournante financière mondiale, l’adhésion des Émirats arabes unis à la banque est la bienvenue à cette fin et pour renforcer la collaboration avec le secteur privé. L’union du Bangladesh et de l’Uruguay, à leur tour, crée une opportunité pour la banque de jouer un rôle de catalyseur également au niveau régional en finançant des projets d’intégration économique en Amérique latine et en Asie du Sud », déclare Karin Costa Vazquez, boursière Fudan à le Centre d’études BRICS, Université de Fudan, Chine.

Le professeur Vazquez, vice-doyen et directeur exécutif du Centre d’études africaines latino-américaines et caribéennes de l’OP Jindal Global University, déclare : « Le NDB peut être le pionnier d’une nouvelle approche du financement du développement. Pour ce faire, elle devrait se pencher sur le renforcement des partenariats public-privé et le financement de projets d’intégration régionale. Cela donnerait à la banque les outils nécessaires pour articuler pleinement son mandat et se tailler une place dans le paysage du financement du développement. »

