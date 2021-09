L’Afghanistan, la coopération commerciale et économique seront discutés lors de la réunion de l’OCS la semaine prochaine

in

Si le précédent régime du président Ashraf Gghani était toujours au pouvoir, l’Afghanistan aurait été présent. Maintenant, il faudra voir si un représentant atteindra Douchanbé pour participer au sommet.

La violence croissante en Afghanistan, la coopération commerciale et économique ainsi que la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 sont à l’ordre du jour du sommet des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai ou de l’OCS.

Le sommet qui se déroule en mode hybride se tient à Douchanbé, au Tadjikistan, du 16 au 17 septembre 2021 et le Premier ministre Narendra Modi y assistera virtuellement.

L’accent sera principalement mis sur la situation en Afghanistan car elle aura un impact majeur sur les pays d’Asie centrale ainsi que sur d’autres. La crise dans ce pays s’est aggravée après le retrait des forces dirigées par les États-Unis après deux décennies et le retour des talibans au pouvoir.

Le Tadjikistan préside cette année et a accueilli plusieurs réunions au cours des deux derniers mois des pays membres de l’OCS dans divers domaines, notamment les conseillers étrangers, de défense et de sécurité nationale.

Les pays membres devraient également discuter de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et de la manière de renforcer la coopération commerciale et économique entre les nations après COVID.

Qui sera présent ?

Le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre pakistanais Imran Khan et les dirigeants des pays d’Asie centrale seront présents physiquement et, selon les informations, le président chinois Xi Jinping devrait y assister virtuellement.

Y aura-t-il une participation de l’Afghanistan?

L’Afghanistan, l’Iran, la Mongolie et la Biélorussie sont les observateurs du groupement et des pays comme la Turquie, le Cambodge, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Népal et le Sri Lanka ont obtenu le statut de partenaire de dialogue.

En tant que groupement, SCO couvre près de 60 pour cent du continent eurasien, réparti sur 34 millions de kilomètres carrés.

