L’Afghanistan, le port et le commerce de Chabahar discutés entre les FM indiens et iraniens

ministre des Affaires étrangères S Jaishankar et son homologue iranien Hossein Amirabdollahian | Bloomberg/Twitter /@Amirabdolahian

Alors même que les talibans s’apprêtent à former un nouveau gouvernement vendredi, la situation en Afghanistan et le projet du port de Chabahar ont été les principaux points de discussion entre l’Inde et l’Iran mercredi.

Lors du tout premier appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Dr S Jaishankar et le nouveau ministre iranien des Affaires étrangères Amir Abdollahian, les deux parties ont discuté de l’évolution de la situation dans l’Afghanistan voisin et du projet de connectivité le plus important, le Chabahar Port Project.

Comme il s’agissait du premier appel depuis qu’il est devenu ministre des Affaires étrangères de l’Iran, le ministre des Affaires étrangères l’a félicité et il a été convenu que les deux pays poursuivront les consultations sur l’Afghanistan.

Lorsque des opérations d’évacuation ont été menées pour ramener des citoyens indiens et des sikhs et hindous afghans, New Delhi était en contact permanent avec divers autres pays et agences de la région, notamment l’Iran, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Qatar et les États-Unis. À ce jour, 550 personnes ont été évacuées, dont 260 Indiens et autres ressortissants.

COVID-19

Les deux ministres ont également parlé des vaccins. L’Inde avait envoyé des vaccins à Téhéran pour aider à lutter contre le COVID-19. Et lors de la deuxième vague de COVID-19, l’Iran avait envoyé de l’aide à l’Inde.

Lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président iranien Ebrahim Raisi en août, le ministre des Affaires étrangères Jaishankar l’avait représenté.

Position de l’Iran sur l’Afghanistan

Lors de la lecture de ce pays, le ministre des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, a mis l’accent sur l’approche régionale pour « désamorcer la crise en Afghanistan ». Et il est composé de tous les groupes ethniques afghans ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé à élargir les relations commerciales et à accélérer le projet Chabahar.

En savoir plus sur le port de Chabahar

Il s’agit de l’un des projets de connectivité les plus importants entre l’Inde et l’Iran, qui fournit une connectivité à l’Asie centrale et à l’Afghanistan. Et c’est aussi le lien le plus important vers le corridor de transport international Nord-Sud (INSTC) qui reliera l’Inde à Moscou.

Ce projet est en gestation depuis près de deux décennies et en mai 2016, l’Inde, l’Iran et l’Afghanistan ont signé un accord trilatéral, l’Accord de Chabahar. Cet accord trilatéral stratégique Inde-Iran-Afghanistan sur les corridors de transport et de transit a été signé pour aider à faciliter le commerce avec la Russie, l’Europe, l’Asie centrale et surtout l’Afghanistan.

Lorsque l’Inde a signé l’accord, elle avait engagé 150 millions de dollars pour le développement de la phase I du port de Chabahar et a également offert une assistance pour la pose du réseau ferroviaire de Chabahar à Zahedan avec une connectivité ultérieure à la route Zeranj-Delaram.

Bien que Chabahar soit stratégiquement vital pour l’Inde en raison de son engagement envers la croissance économique et le développement de l’Afghanistan, le retrait des forces dirigées par les États-Unis a jeté une ombre sur le développement futur du projet.

