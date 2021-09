L’Afghanistan pratiquement absent de la première page du New York Times au milieu de la crise de politique étrangère de Biden

in

Les gros titres des médias le 25 août

Dans les médias aujourd’hui, un reportage de NBC dénonce le retrait ” humiliant ” de Biden en Afghanistan, Jennifer Rubin du Washington Post est accusée de ” diriger les relations publiques pour les talibans ” et Andrew Cuomo est déchu de son Emmy au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel

Imprimé en haut de chaque première page du New York Times est son slogan “Toutes les nouvelles dignes d’être imprimées”, qui ne semble pas s’appliquer autant aux troubles en cours en Afghanistan.

Huit jours seulement après l’horrible attaque terroriste de Kaboul qui a fait 13 morts parmi les militaires américains au milieu du retrait chaotique de l’administration Biden d’Afghanistan, la crise de la politique étrangère a pratiquement disparu de la première page de vendredi du Grey Lady.

Le plus important sur la couverture du Times était trois histoires consacrées à la dévastation de l’ouragan Ida avec son titre proéminent “Des dizaines sont morts alors qu’un déluge record étourdit le nord-est”.

LES MÉDIAS LIBÉRAUX SONT FLAMBÉS POUR SORTIR DE LA CRISE EN AFGHANISTAN : « LEUR PRÉJUGÉ EST DÉGOUTANT »

Le tollé suscité par le projet de loi sur l’avortement au Texas avec le titre alarmiste “La loi du Texas modifie la bataille de l’avortement à travers le pays”, qui a été accompagné d’une histoire connexe frappant le “dossier fantôme” de la Cour suprême après sa décision de ne pas suspendre les six semaines interdiction de l’avortement.

La première page, quant à elle, n’avait pas de place pour un reportage sur l’Afghanistan, proposant des taquineries à deux histoires, l’une à la page A6 sur le “régime” que les talibans n’ont pas encore officiellement formé à Kaboul, et l’autre est une histoire dans le business section sur les talibans confrontés à une “crise de trésorerie”.

Seuls 51 mots au total ont été consacrés à la crise de la politique étrangère du président Biden.

Le Times, à l’instar de plusieurs médias, dont CNN, MSNBC, ABC, CBS et NBC, a évité l’appel téléphonique explosif de juillet que Biden avait fait pression sur le président afghan de l’époque, Ashraf Ghani, pour qu’il pousse la “perception” de la stabilité en Afghanistan “que ce soit vrai ou pas”, alimentant les allégations selon lesquelles Biden a sciemment induit la nation en erreur au sujet d’une sortie militaire “sûre et ordonnée” du pays alors que son homologue afghan mettait en garde contre une “invasion à grande échelle” par les talibans et d’autres terroristes.

Dans l’ensemble, les médias signalent déjà qu’ils sont prêts à quitter l’Afghanistan malgré les centaines d’Américains et d’alliés afghans qui se sont retrouvés bloqués dans le pays désormais contrôlé par les talibans et la menace terroriste croissante qui y règne.

“CBS Evening News” a complètement évité le sujet de l’Afghanistan au journal télévisé de mercredi. Les animateurs de MSNBC aux heures de grande écoute Rachel Maddow et Chris Hayes ont également ignoré la crise jeudi.

Le présentateur de CNN, Don Lemon, a offert une défense à toute épreuve de Biden, arguant qu’il était temps “d’aller de l’avant” et de ne pas s’attarder sur le retrait turbulent d’Afghanistan.