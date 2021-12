l’AFI récompense la meilleure série de 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Comme chaque année, l’American Film Institute (AFI) a annoncé quelles sont, selon lui, les 10 meilleures séries qui ont été réalisées tout au long de 2021. L’organisation, qui remettra les AFI Awards le 7 janvier 2022, a souligné l’impact de ces productions qui « nous ont unis dans les temps d’incertitude et continuent de promouvoir la culture ».

HBO a balayé cette année, car quatre de ses titres se sont glissés sur la liste : Succession, The White Lotus, Hacks et Mare of Easttown. De son côté, Netflix est entré dans le classement main dans la main avec Things to clean.

Apple TV+ a également été représentée sur la liste avec la série musicale Schmigadoon ! et la comédie Ted Lasso, tandis qu’une série Disney+ est dans le top 10 : WandaVision. Reservation Dogs, créé par Sterlin Harjo et Taika Waititi, est une production originale de FX, mais peut être visionnée via Disney +. Complétez la liste The Underground Railroad, produite par Barry Jenkins pour Prime Video.

L’American Film Institute décerne également un prix spécial à The Squid Game, une série sud-coréenne devenue la plus regardée de l’histoire de Netflix. A noter que cette année les services de streaming ont balayé et qu’aucune fiction en clair n’a été récompensée.

Voici les 10 meilleures séries de l’année, selon l’American Film Institute :

CHOSES À NETTOYER (NETFLIX)

MARE OF EASTTOWN (HBO MAX)

RÉSERVATION CHIENS (DISNEY +)

SCHMIGADOON ! (APPLE TV +)

SUCCESSION

TED LASSO (APPLE TV +)

LE CHEMIN DE FER SOUTERRAIN (AMAZON PRIME VIDEO)

HACKS (HBO MAX)

WANDAVISION (DISNEY PLUS)

LE LOTUS BLANC (HBO MAX)

