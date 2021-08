Il semble que la gauche progressiste se réveille enfin au fait que Gavin Newsom pourrait bien être rappelé.

Les deux derniers sondages, réalisés par Emerson College et SurveyUSA n’ont pas annoncé de bonnes nouvelles pour His Hairfulness, alors il incite les singes volants à faire ce qu’il veut, tout en donnant l’impression qu’il n’a pas de soucis.

Tout le monde, de la presse de gauche aux syndicats, multiplie ses tactiques habituelles : mentir, obscurcir et faire grand bruit pour intimider l’ennemi.

Oh, et donne beaucoup d’argent.

Des millions de dollars ont déjà été versés dans les coffres de Stop The Republican Recall. En tant que titulaire, Newsom n’a aucune limite de dépenses sur le montant qu’il peut collecter pour lutter contre le rappel. Tous les candidats gouverneurs cherchant à occuper son siège sont limités à 32 400 $ de dépenses pour cette élection spéciale.

Le chiffon People’s World dresse un tableau très sombre des méchants républicains avec beaucoup d’argent versé dans ce rappel « Trump ».

Ce serait presque risible si ce n’était pas si triste ; les gens croient vraiment ce genre de choses. Les divulgations financières racontent une autre histoire.

Les républicains de Californie, avec des fonds substantiels de sources internes et externes à l’État, ont réussi à obtenir une élection spéciale prévue pour le 14 septembre, au cours de laquelle ils tentent de rappeler le gouverneur démocrate Gavin Newsom. Le rappel est mené par les secteurs les plus réactionnaires des éléments fascistes Trump qui soutiennent la classe dirigeante du Parti républicain.

CalMatters.org a tenu un suivi quotidien de l’argent versé dans la campagne du promoteur Recall Gavin Newsom et de l’opposant Stop The Republican Recall of Gavin Newsom. Ils rapportent que :

Au 7 août 2021, 52,1 millions de dollars avaient été collectés spécifiquement pour l’élection de rappel. Les partisans du rappel ont collecté environ 5,3 millions de dollars et les opposants ont collecté environ 46,9 millions de dollars.

On dirait que les républicains et les contributeurs d’argent «extérieurs» doivent intensifier leur jeu, puisque Newsom les dépasse de près de 10 pour 1.

Je suppose que l’argent ne vous achète pas tout, car le sentiment et les sondages penchent vers sa disparition après les élections de rappel du 14 septembre.

Crédit : CalMatters.org

Si le rappel réussit, il est probable qu’un républicain de droite deviendrait immédiatement gouverneur et travaillerait immédiatement à saboter le budget de l’État le plus important et le plus progressiste de l’histoire nationale, ainsi que d’autres lois et politiques progressistes.

Ils ont raison sur celui-ci. Un gouverneur républicain viderait le budget de l’État, parce qu’il est construit sur de la fumée et des miroirs. Comme c’est typiquement le cas des progressistes, le but est de mettre les Californiens en faillite avec des impôts élevés, tout en chassant les entreprises et l’industrie de l’État.

Les politiques et la législation progressistes de Newsom, comme la libération de criminels violents et le meurtre de petites entreprises via AB5 et PAGA, sont en partie la raison pour laquelle il est rappelé. Nous ne voulons plus de cela.

Faisons en sorte.

Le rappel tire son soutien des forces les plus réactionnaires de la classe dirigeante dirigées contre Newsom. Les yeux de la nation sont concentrés sur la Californie, sans doute le plus grand bastion des forces démocratiques à l’échelle nationale. L’augmentation des efforts au sol pour l’inscription des électeurs, l’éducation et la participation sera cruciale pour vaincre l’effort républicain visant à transformer le manoir du gouverneur de Californie en un nid de vipères Trump.

“[F]orces de la classe dirigeante » ? Sont-ils sérieux ?! Personne n’incarne mieux la « classe dirigeante » que Governor Hair Gel, qui a sucé la tétine des .s depuis qu’il était un jeune garçon. Huit familles d’élite en Californie ont afflué dans presque toutes les campagnes que Newsom a menées depuis l’époque de son conseil d’administration de San Francisco. Alors, épargnez-moi ce non-sens sur « les forces de la classe dirigeante dirigées contre Newsom ». On sait de quel côté son pain est beurré.

Hier, la Fédération du travail du comté de Los Angeles AFL-CIO a décidé d’organiser un « Non au rappel » pour montrer son soutien à His Hairfulness. Les branches nationales et locales du plus grand syndicat du pays ont versé un demi-million de dollars combinés dans Stop the Republican Recall, et je suis sûr que les « bénévoles » qui sont venus exprimer leur solidarité n’ont reçu que 75 $ par jour et le déjeuner de il.

Et ils disent que le droit est contrôlé.

Du groupe de médias HEWS :

Avec plus de 350 bénévoles présents, la Fédération du travail du comté de Los Angeles, AFL-CIO, a lancé sa campagne officielle “Non au rappel” le samedi 7 août, rejointe par des dirigeants syndicaux, des législateurs et des dirigeants communautaires, lançant l’un des les campagnes anti-rappel les plus importantes et les plus robustes de l’État. « Le rappel est une attaque directe contre notre démocratie et nos valeurs syndicales, poussée par les opposants aux efforts du gouverneur de Californie pour protéger les résidents vulnérables pendant la pandémie mortelle de COVID-19 », a déclaré Ron Herrera, président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles. , AFL-CIO. « Ses actions décisives ont sauvé d’innombrables vies et protégé des millions de familles de travailleurs à travers l’État. Newsom nous a défendu pendant la pandémie, et maintenant nous sommes ici à ses côtés. »

Quelqu’un doit dire à Ron Herrera que nous n’avons pas de « démocratie ». Les constitutions de Californie et des États-Unis définissent une République représentative. Newsom ne représente plus le peuple, donc, selon notre Constitution, le PEUPLE a le droit de le destituer. Mais, comme l’a dit si éloquemment le député et candidat au poste de gouverneur Kevin Kiley au cours du débat, l’éducation civique n’est plus le fil conducteur de l’éducation, de sorte que l’énorme trou qui a été laissé est maintenant rempli de toutes sortes de déchets qui n’ont rien à voir avec la gouvernance. .

La Fédération du travail du comté de Los Angeles, AFL-CIO, en partenariat avec divers syndicats affiliés, ancre la campagne « Non au rappel » avec un programme de plus d’un million de dollars, comprenant des solliciteurs rémunérés et bénévoles, des banquiers téléphoniques et d’autres activités de sensibilisation des électeurs .

Beaucoup de mes amis progressistes et libéraux ont déjà reçu des SMS et des appels. Ce sont des amis qui ont signé la pétition et prévoient de voter « OUI » à la question 1 du bulletin de rappel. Si l’un d’entre eux essaie de m’appeler, je m’amuserai à jouer avec eux pendant un moment, avant de leur dire que j’ai l’intention de voter « OUI » également.

La bulle du Big Labour ne parvient pas à comprendre à quel point ils sont réellement compromis. Alors que les Angeleans étaient sans travail et ne touchaient pas de chômage parce que les cartels internationaux et Scott Peterson recevaient leur argent, les enseignants négociaient des primes avec des fonds pandémiques, alors qu’ils enseignaient à peine des cours Zoom aux enfants californiens en difficulté. Ne me lancez pas dans l’industrie du divertissement fortement syndiquée qui était également exemptée des blocages et a à peine manqué une journée de travail.

Pas surprenant qu’ils aient versé de l’argent dans Stop the Republican Recall. Leur garçon avait leur dos, alors ils doivent avoir le sien.

Ces syndicats supposent que les Californiens qui n’étaient pas aussi chanceux ou connectés ont oublié.

Eh bien, nous ne l’avons pas fait. C’est pourquoi le gel capillaire est rappelé.

Le procureur général de Californie, soi-disant non partisan, a lancé une menace voilée aux électeurs californiens :

« Pour atteindre le gouverneur Newsom, ils doivent passer par nous. Et ils n’y arriveront pas parce que nous avons un mouvement syndical », a déclaré Rob Bonta, procureur général de Californie. “Nous avons des travailleurs qui alimentent le mouvement pour s’assurer que nous obtenons la réélection de Gavin Newsom et que nous luttons contre le rappel.”

Rob Bonta, un autre des nominations d’action positive de Newsom, doit se taire et faire son travail. Une partie de cela s’occupe de ses deux AG: Los Angeles DA George Gascon et San Francisco DA Chesa Boudin, qui sont sur le point d’être eux-mêmes rappelés. Bonta est du mauvais côté de l’histoire, et nous prévoyons de lui montrer à quel point il s’est trompé lors de son élection, alors qu’il n’aura pas de gouverneur qui couvrira son activisme ou son incompétence.

« Nous pouvons provenir d’horizons différents, de différents horizons et même d’approches différentes du travail que nous effectuons quotidiennement au nom des familles de travailleurs », a déclaré Dereck Smith, vice-président exécutif de Service Employees International Union (SEIU) Local 2015. « Mais une chose sur laquelle nous pouvons nous entendre ce matin, c’est que cet effort de rappel des forces anti-droite est un gaspillage et, très franchement, une attaque contre nos progrès pour les familles de travailleurs. »

Vous savez ce qu’est une attaque contre les familles de travailleurs ? Fermeture des écoles pendant plus d’un an, alors que les familles de travailleurs n’avaient pas les moyens de faire garder leurs enfants et n’avaient pas d’autres ressources. Un nombre disproportionné de femmes actives ont dû quitter leur emploi parce qu’il n’y avait personne pour s’occuper de leurs enfants, qui sont généralement à l’école pendant les heures de travail. Sans oublier qu’un nombre disproportionné d’enfants de familles de travailleurs n’avaient pas accès à Internet pour participer aux cours Zoom institués par les paresseux California Teachers Unions.

Mais allez savoir qui attaque les familles de travailleurs. Ce Rappel a également été appelé le Rappel de Mama Bear, car ce sont les mères qui n’ont pas oublié ce que Newsom a fait, et fait encore, à leurs enfants.