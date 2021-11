LaFleur, star de « The Sandlot », est décédée à 78 ans

Art LaFleur, célèbre pour jouer Babe Ruth dans le film de baseball classique « The Sandlot », est mort.

L’acteur est décédé mercredi des suites d’un combat de 10 ans contre la maladie de Parkinson… selon sa femme, Shelley. On nous dit qu’il est décédé chez lui entouré de ses enfants et de Shelley – et bien qu’il soit en soins palliatifs, Art faisait des blagues pour essayer de faire rire sa famille avant sa mort.

Sa femme se souvient d’Art comme d’un « homme généreux et altruiste » … des qualités qu’elle dit se sont perpétuées dans sa carrière d’acteur, « mais plus important encore, c’était qui il était pour sa famille et ses amis ».

Art est surtout connu et aimé pour son rôle dans « The Sandlot » en 1993 – mais il était également dans un autre grand film de baseball, jouant le premier but poussin gandil dans « Field of Dreams » de 1989 aux côtés de Kevin Costner.

Il ne s’est lancé dans le métier d’acteur qu’après avoir déménagé de Chicago à Los Angeles en 1975, alors qu’il avait déjà 31 ans. Il est devenu l’un de ces acteurs de personnages toujours reconnus par le public, jouant dans des films comme « The Blob », « Cobra » et quelques films « Santa Clause ».

Il a également décroché des rôles télévisés épisodiques dans « Malcolm in the Middle », « The Bernie Mac Show », « JAG » et de nombreuses autres émissions.

L’art avait 78 ans.

DÉCHIRURE