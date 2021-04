L’AFMS obtient des pouvoirs financiers d’urgence pour lutter contre le pic de Covid-19; L’Inde va lever des pétroliers de grande capacité des Émirats arabes unis et de Singapour

La mesure prise par le ministère de la Défense (MoD) permettra à l’AFMS d’aider à fournir des services médicaux non seulement au personnel des forces armées, mais également à l’administration civile. (Image de fichier)

Compte tenu du nombre croissant de cas de COVID-19, le ministre de la Défense Rajnath Singh a approuvé vendredi la délégation de pouvoirs financiers d’urgence aux services médicaux des forces armées (AFMS).

La mesure prise par le ministère de la Défense (MoD) permettra à l’AFMS d’aider à fournir des services médicaux non seulement au personnel des forces armées, mais également à l’administration civile.

Selon l’ordonnance rendue le 23 avril 2021, les pouvoirs financiers d’urgence sont délégués en vertu du Sl No 8.1 de l’annexe 8 du calendrier médical des pouvoirs (MSP) à la délégation des pouvoirs financiers aux services de défense (DFPDS) 2016.

Qui aura ces pouvoirs?

Selon l’ordre, directeur général des services médicaux (armée / marine / force aérienne), chef des branches médicales au quartier général de la formation / commandement de l’armée / marine / force aérienne / Andaman & Nicobar Command

En outre, l’état-major interarmées, y compris les médecins du commandement de la marine et les principaux médecins de la force aérienne (général de division et équivalent / brigadiers et équivalent).

Qui dépensera combien?

DGsMS (Armée / Marine / Force aérienne) – Rs 500 lakh

Général de division et équivalent – Rs 300 lakh

Brigadier et équivalent – Rs 200 lakh

Selon une déclaration publiée par le ministère de la Défense, les pouvoirs d’urgence ont été donnés jusqu’au 30 septembre 2021. Cependant, il existe une disposition qui stipule qu’il y aura une révision / extension qui aidera à accélérer l’achat d’articles / matériels / magasins médicaux . Et aussi la fourniture de divers services de traitement / gestion et de lutte contre les cas de COVID-19.

Pendant ce temps… des avions de l’IAF sont en attente pour transporter par avion des pétroliers de grande capacité

Pour assurer un approvisionnement ininterrompu en oxygène médical à travers le pays, le ministère de l’Intérieur avait, le jeudi 22 avril 2021, émis un arrêté au titre de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes. approvisionnement ininterrompu en oxygène médical à travers le pays.

Le MHA a également commencé à faciliter le mouvement de l’oxygène médical à travers le pays conformément au plan d’allocation approuvé.

Pour réduire le temps de déplacement, la flotte de transport de l’armée de l’air indienne a commencé à transporter des camions-citernes vides après la livraison d’oxygène à l’État de destination / UT vers des sites de production d’oxygène.

Et, dans un effort pour rendre disponibles des pétroliers supplémentaires pour le mouvement de l’oxygène, le ministère de l’Intérieur coordonne le levage des pétroliers de grande capacité des pays amis.

L’opération de transport aérien depuis des pays comme Singapour et les Émirats arabes unis par des avions de transport de l’IAF devrait commencer plus tard vendredi soir ou tôt samedi matin.

Les chemins de fer indiens utilisent déjà des trains spéciaux qui transportent des camions-citernes d’oxygène à travers le pays pour assurer une livraison plus rapide.

