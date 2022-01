L’Afrique du Sud a battu l’Inde par sept guichets dans le deuxième test, série de niveau

Après deux sessions perdues à cause d’une pluie incessante, l’Afrique du Sud, en poursuivant 240, a eu besoin de 122 courses pour une victoire mémorable avec huit guichets en main.



L’Afrique du Sud a battu l’Inde par sept guichets lors du deuxième test pour égaliser la série de trois matchs 1-1 ici jeudi.

Après deux sessions perdues à cause d’une pluie incessante, l’Afrique du Sud, en poursuivant 240, a eu besoin de 122 courses pour une victoire mémorable avec huit guichets en main.

Le skipper Dean Elgar a mené de l’avant avec une invincibilité de 96 sur 188 balles pour ramener son équipe à la maison en 67,4 overs.

Les autres contributions cruciales sont venues d’Aiden Markram (31), Rassie van der Dussen (40), Keegan Peterson (28) et Temba Bavuma (23 pas sur 45).

Les quilleurs indiens n’ont pas pu extraire suffisamment de la surface, Mohammad Shami obtenant le seul guichet à tomber ce jour-là.

Le troisième et dernier test commence au Cap à partir du 11 janvier.

Notes brèves :

Inde 202 et 266.

Afrique du Sud 202 et 243/3 en 67,4 overs. (Dean Elgar 96 n’élimine pas Rassie van der Dussen 40 ; Mohammad Shami 1/55).

