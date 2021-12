L’Afrique du Sud annonce le dépassement du pic de l’omicron et lève le couvre-feu

31/12/2021 à 15h39 CET

.

Le gouvernement sud-africain a affirmé ce jeudi que « tous les indicateurs » indiquent que le pays « peut avoir laissé derrière lui » le pic de sa vague de contagions de la variante omicron et a annoncé qu’il supprimerait le couvre-feu pour la première fois depuis le début de la pandémie de covid-19.

« Le ministère de la Santé a enregistré un Baisse de 29,7 % du nombre de nouveaux cas (du covid-19) détecté dans la semaine qui s’est terminée le 25 décembre (par rapport à la précédente) », a souligné le portefeuille de la Présidence dans un communiqué, publié ce jeudi à l’issue d’une réunion du Cabinet du gouvernement.

Selon l’exécutif sud-africain, « tous les indicateurs suggèrent que le pays a peut-être dépassé le pic de la quatrième vague à l’échelle nationale « et, pour cette raison, il a été décidé d’assouplir les quelques restrictions qui restaient en place dans le pays.

« Bien que la variante omicron soit hautement transmissible, il y a eu des taux inférieurs de hospitalisation que lors des vagues précédentes », a également souligné l’Exécutif.

L’Afrique du Sud, en effet, ne voyait pas la nécessité de resserrer ses restrictions à aucun moment au cours de cette quatrième grande vague d’infections, malgré des niveaux d’infections records, puisque, sur le plan sanitaire, la situation générée par la variante omicron n’était pas excessivement grave.

La suppression du couvre-feu, qui avait été en vigueur sans interruption avec différentes formules depuis mars 2020 et que le transit actuellement interdit uniquement entre minuit et 4 heures du matin (2 heures GMT), était une mesure très demandée aux portes des célébrations du nouvel an.

La capacité a également été augmentée et le dernières limitations sur les heures de vente d’alcool.

Oui, d’autres mesures seront maintenues, comme l’obligation générale d’utiliser masques.

Avec un peu plus de 3,4 millions de cas cumulés et quelque 91 000 décès, l’Afrique du Sud est le épicentre de la pandémie de covid-19 sur le continent africain.

Le taux de vaccination est encore faible et seulement environ 27 % de la population a le ligne directrice complète.

Les scientifiques et les autorités sanitaires de ce pays ont été les premiers à alerter le monde sur la détection d’omicron fin novembre dernier.

En quelques jours, la nouvelle variante est devenue dominante dans le sud du pays et a généré une vague rapide de nouvelles infections.

Mais contrairement à d’autres parties du monde, lorsque l’Afrique du Sud a commencé sa vague d’omicron, il n’y avait pratiquement aucun cas de la variante delta, responsable de la courbe ci-dessus.