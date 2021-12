L’Afrique du Sud cesse de rechercher et de mettre en quarantaine les contacts des cas de COVID-19

Certaines des autres raisons invoquées pour cette décision sont que la proportion de personnes ayant une certaine immunité contre l’infection et/ou la vaccination est restée élevée.



L’Afrique du Sud a cessé de rechercher et de mettre en quarantaine les contacts des cas confirmés de cas de COVID-19 avec effet immédiat, a déclaré le ministère de la Santé, alors que le pays tente de se remettre du ralentissement économique précipité par la pandémie.

Le directeur général du ministère de la Santé, le Dr Sandile Buthelezi, a confirmé jeudi que la recherche des contacts serait arrêtée avec effet immédiat, sauf dans les contextes de rassemblement et les situations d’épidémie de cluster ou les environnements autonomes.

«Tous les contacts doivent poursuivre leurs tâches normales avec une surveillance accrue (tests de température quotidiens, dépistage des symptômes). S’ils développent des symptômes, ils doivent alors être testés et pris en charge en fonction de la gravité de la maladie », a déclaré Buthelezi.

Cette décision intervient après que des scientifiques et des membres de la fraternité médicale aient informé le gouvernement que le centre économique de la province de Gauteng avait maintenant dépassé le pic d’une quatrième vague.

La variante Omicron du COVID-19 semble avoir un impact moins grave que les variantes précédentes, a révélé une étude en Afrique du Sud.

Cette variante a été identifiée pour la première fois par des scientifiques sud-africains le mois dernier et a suscité des recherches approfondies sur son impact.

« En Afrique du Sud, Omicron se comporte d’une manière moins sévère », a déclaré Cheryl Cohen, professeur d’épidémiologie à l’Université de Witwatersrand, qui a partagé les résultats d’une recherche intitulée « Early Assessment of the Severity of the Omicron variant in South Afrique’ dans un briefing en ligne de l’Institut national des maladies transmissibles.

Certaines des autres raisons invoquées pour cette décision sont que la proportion de personnes ayant une certaine immunité contre l’infection et/ou la vaccination est restée élevée.

« (Ces) stratégies ne sont plus appropriées. L’atténuation est la seule stratégie viable. (C’est) particulièrement vrai pour les variantes plus récentes, plus infectieuses/transmissibles comme Omicron », a déclaré Buthelezi.

« La quarantaine a coûté cher aux services essentiels et à la société, car de nombreuses personnes restent à l’écart de leur travail et perdent ainsi leurs revenus et les enfants manquent leur scolarité », a-t-il expliqué.

L’autre raison comprend les tests biaisés vers une minorité symptomatique, qui ne prend pas en compte les variantes les plus récentes et l’immunité préexistante.

Le secteur financier a salué ces mesures, alors que l’Afrique du Sud tente de se remettre de sa plus longue récession économique depuis plus de trois décennies.

Selon les dernières normes, les normes d’isolement continueraient de s’appliquer aux personnes vaccinées et non vaccinées, qui retournent au travail à partir du jour 10, mais aucun isolement n’est requis pour les patients présentant des symptômes légers.

Ils doivent seulement être sous auto-observation avec des précautions renforcées qui incluent le port de masques, l’évitement des rassemblements sociaux et le maintien des normes de distanciation sociale.

Les maladies bénignes désignent les personnes qui présentent des symptômes et qui ont été testées positives, mais qui ne nécessitent pas d’hospitalisation.

«Il n’est pas nécessaire d’effectuer un test COVID-19 (soit PCR ou test d’antigène) avant de retourner au travail après huit jours d’isolement. Pour les cas bénins, l’isolement au-delà de huit jours doit être justifié par le rapport médical », a ajouté Buthelezi.

