L’Afrique du Sud passe la quatrième vague, selon un responsable, les décès « restent extrêmement bas »

L’Afrique du Sud approche de la fin de sa quatrième vague de COVID-19 sans avoir enregistré autant de morts que les vagues précédentes, selon un communiqué du gouvernement mercredi.

« Les hospitalisations et les décès sont inférieurs aux deuxième et troisième vagues », a déclaré le Premier ministre du Cap-Occidental Alan Winde. La variante COVID omicron a été découverte en Afrique du Sud le mois dernier, contribuant grandement à la quatrième vague. Alors que les cas sont maintenant en baisse, a déclaré Winde, « l’écart entre les cas, les admissions et les décès continue de se creuser au cours de la quatrième vague ».

Fareed Abdullah du South African Medical Research Council a déclaré au New York Times : « La vitesse à laquelle la quatrième vague entraînée par Omicron a augmenté, culminé puis décliné a été stupéfiante. »

« Pic dans quatre semaines et baisse abrupte dans deux autres. Cette vague Omicron est terminée dans la ville de Tshwane. C’était une crue éclair plus qu’une vague », a-t-il déclaré.

Le pic de la vague la plus récente d’Afrique du Sud semble avoir eu lieu la semaine du 13 décembre avec près de 163 000 cas, tandis que le nombre de morts le plus élevé de la vague semble avoir eu lieu la semaine du 20 décembre avec 428 décès, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé. .

Cela contraste fortement avec les précédentes vagues sud-africaines. Par exemple, lors de la troisième vague là-bas, près de 133 000 personnes ont reçu un diagnostic de COVID la semaine du 5 juillet et plus de 2 800 personnes sont décédées la semaine du 19 juillet.

«Alors que le nombre de cas et le taux de positivité des tests au cours de la quatrième vague ont dépassé les vagues précédentes, les admissions sont inférieures au pic de la deuxième et de la troisième vague et les décès restent extrêmement faibles, conformément aux périodes inter-vagues précédentes. Il y a donc un écart grandissant entre ces mesures, indiquant une maladie moins grave au cours de la quatrième vague », a déclaré Winde.

Le gouvernement sud-africain encourage toujours les vaccinations, et 92% des nouveaux décès dus au COVID se sont produits parmi ceux qui n’étaient pas complètement vaccinés.

Le conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, et le directeur des Centers of Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, ont admis mercredi lors d’un point de presse COVID que la nouvelle variante semble plus douce.