L’Afrique du Sud va revoir sa position sur les cryptomonnaies | Invezz

Les chiens de garde financiers d’Afrique du Sud se préparent à introduire un cadre réglementaire de cryptographie dans le pays. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 14 juin, citant un document de position publié par le groupe de travail intergouvernemental sud-africain sur les technologies financières (IFWG) par l’intermédiaire du groupe de travail sur la réglementation des actifs cryptographiques (CAR WG). L’IFWG a décrit un cadre réglementaire axé sur les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques (CASP) à travers ce message.

Selon le document de position, l’IFWG examine les réglementations en matière de cryptage de manière structurée et progressive. Avant de prendre cette position, l’approche sud-africaine des crypto-monnaies était prudente mais pas intrusive depuis 2014. Bien que le pays se tourne maintenant vers la réglementation des crypto-monnaies, l’IFWG a averti que les crypto-monnaies restent risquées et volatiles. À cette fin, l’entité a suggéré aux consommateurs d’investir avec prudence dans les crypto-monnaies, car ils pourraient facilement subir des pertes financières.

Ce changement de politique semble survenir après que les observateurs ont découvert de multiples facteurs qui ont rendu l’approche précédente inefficace. L’un de ces facteurs est la croissance rapide du marché sud-africain de la cryptographie, qui a atteint 147 millions de dollars (104,71 millions de livres sterling) plus tôt cette année.

25 recommandations sur la réglementation cryptographique

L’IFWG a également publié un communiqué de presse dans lequel il formule 25 recommandations sur la manière de contrôler le secteur des crypto-monnaies. Les recommandations se concentrent sur trois principaux domaines de préoccupation. Il s’agit de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/CFT), les flux financiers transfrontaliers et l’application des lois du secteur financier. En se concentrant sur ces aspects, l’IFWG cherche à confier à la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d’Afrique du Sud la prévention de la fraude cryptographique et la punition des malfaiteurs.

Selon l’IFWG, six principes complets guideront l’approche de l’Afrique du Sud vers la mise en œuvre de réglementations cryptographiques efficaces. Le premier est d’assurer une bonne régulation des crypto-monnaies, suivi du maintien d’un point de vue par activité pour s’assurer que les régulateurs sont guidés par un principe de même activité, même risque, même réglementation. Le troisième principe est d’appliquer une réglementation proportionnée qui va de pair avec les risques encourus et de maintenir un esprit de collaboration dans la réglementation des crypto-monnaies.

Les deux derniers principes consistent à surveiller de manière proactive le secteur de la cryptographie et à favoriser la culture numérique chez les clients. Dans le communiqué de presse, l’IFWG a également averti que la décision de modifier la position de l’Afrique du Sud sur les crypto-monnaies n’était pas une approbation du secteur naissant.

Cette nouvelle intervient après qu’un rapport a révélé que les autorités sud-africaines enquêtaient sur un stratagème lié à la crypto-monnaie qui a fraudé les investisseurs de 80 millions de dollars.

