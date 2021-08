Lag Naraka Bladepoint: Causes et comment corriger le décalage dans Naraka

in

Lag de Naraka Bladepoint est un problème courant qui est apparu depuis que la bataille royale est entrée pour la première fois dans sa phase bêta.

Lag revient une fois de plus avec le lancement officiel de Naraka, et bien que 24 Entertainment travaille probablement sur un correctif pour résoudre le problème, il existe plusieurs façons de le résoudre vous-même.

Naraka Bladepoint lag | Comment corriger le décalage dans Naraka

Pour l’instant, l’équipe de développement n’a pas reconnu le dernier problème de décalage qui a affecté le jeu au lancement. Cependant, il s’agit d’un problème récurrent, comme mentionné, et le studio a proposé quelques correctifs potentiels au cours de la version bêta qui pourraient aider à résoudre le problème cette fois.

Lag de Naraka Bladepoint | Paramètres GPU recommandés

L’un consiste à ajuster les paramètres de votre GPU. 24 Entertainment a déclaré qu’un problème connu survenait lorsque les cartes graphiques ne fonctionnaient pas à des performances maximales.

Voici comment vous pouvez y remédier, s’il s’agit de votre GPU.

Faites un clic droit n’importe où sur l’arrière-plan de votre bureau/écran Choisissez les paramètres de votre carte graphique Sélectionnez “Paramètres du programme” Recherchez et sélectionnez Naraka sous “Sélectionnez un programme à personnaliser” Sous Mode de gestion de l’alimentation, choisissez “Préférer les performances maximales”

Alternativement, quelques joueurs ont trouvé des réglages bas avec un DLSS équilibré qui fonctionnait mieux. L’une ou l’autre option vaut la peine d’être essayée, et nous mettrons à jour une fois que l’équipe de développement aura émis de nouveaux conseils.

Naraka Bladepoint lag | Meilleur lecteur à utiliser

24 Entertainment recommande également d’exécuter Naraka sur un disque SSD. Certains joueurs ont réinstallé le jeu d’un disque dur traditionnel vers un SSD et le problème de décalage a disparu. Steam vous permet de télécharger des jeux sur des disques externes, donc si vous utilisez une configuration plus ancienne et pensez que cela pourrait résoudre votre problème, un petit disque peut être un bon investissement.

Lag de Naraka Bladepoint | Autres correctifs possibles

La même suite de correctifs potentiels pour tout jeu rencontrant des problèmes de performances pourrait s’appliquer à Naraka.

Assurez-vous que vos pilotes sont à jour Fermez les superpositions supplémentaires, y compris Discord Vérifiez votre gestionnaire de tâches et fermez tous les autres programmes inutiles exécutés en arrière-plan Si vous utilisez Windows, accédez aux options de jeu à partir de votre menu Démarrer et désactivez l’enregistrement de clips, enregistrement en arrière-plan et Mode Jeu

Si rien de tout cela ne fonctionne et que vous recherchez un autre fracas avec lequel passer du temps, nous avons rassemblé quelques recommandations de bataille royale qui valent la peine d’être vérifiées qui ne sont pas Fortnite. Si Fortnite s’avère irrésistible, les meilleures îles Deathrun sont un moyen solide de secouer votre jeu.