L’AGA de Dish TV se termine, les résultats du vote électronique devant être soumis à la Haute Cour de Bombay

L’AGA s’est tenue pratiquement au milieu de la lutte en cours entre les promoteurs dirigés par la famille Subhash Chandra et son principal actionnaire Yes Bank Ltd (YBL).

L’AGA de Dish TV s’est tenue jeudi, mais le résultat du vote électronique pour l’adoption des résolutions, y compris la reconduction de son directeur Ashok Kurien, ne sera connu qu’après l’autorisation de la Haute Cour de Bombay.

Après avoir été reportée deux fois auparavant, l’AGA s’est tenue pratiquement au milieu de la lutte en cours entre les promoteurs dirigés par la famille Subhash Chandra et son plus grand actionnaire Yes Bank Ltd (YBL).

Le 23 décembre 2021, la Haute Cour de Bombay avait ordonné que le résultat de l’AGA soit soumis au résultat de l’audience finale de la demande provisoire déposée par World Crest Advisors LLP contre Catalyst Trusteeship Ltd et YBL, dans laquelle Dish TV était était l’un des prévenus. L’affaire a été ajournée au 3 février 2022.

World Crest Advisors LLP, un actionnaire de la société, avait déposé une plainte devant la Haute Cour contestant la participation de Yes Bank Ltd (YBL) dans la société.

Dans un dossier réglementaire jeudi, Dish TV a déclaré que le scrutateur avait soumis son rapport combiné sur le vote électronique à distance et le vote électronique lors de l’AGA, ainsi qu’un rapport sur les résultats du vote électronique dans une couverture scellée, dûment authentifiée par lui, pour le secrétaire de la société, qui le soumettra à la Haute Cour.

« En ce qui concerne l’ordonnance en date du 23 décembre 2021 de la Haute Cour de Bombay dans l’affaire, le résultat/l’issue de cette assemblée générale tenue le 30 décembre 2021, respectera la décision dans la requête provisoire dans l’affaire », a déclaré Dish TV tout en mettant à jour les bourses sur l’AGA.

Tout en partageant le nombre total d’actionnaires présents à la réunion par vidéoconférence, Dish TV a informé que 17 étaient présents du groupe promoteur et 156 du public.

Le président et directeur général de Dish TV, Jawahar Lal Goel, avait présidé l’AGA en tant que président.

Lors de l’AGA, Dish TV avait proposé trois résolutions : l’adoption de comptes autonomes et consolidés pour l’exercice 21, le renouvellement du mandat de l’administrateur non exécutif et non indépendant Ashok Kurien et la ratification de la rémunération des auditeurs des coûts.

L’AGA précédente de Dish TV a été reportée à deux reprises, car elle faisait face à un avis de son plus grand actionnaire Yes Bank Ltd (YBL) pour la reconstitution du conseil d’administration en supprimant son directeur général Jawahar Goel et quatre autres administrateurs du conseil d’administration.

YBL, qui détient 24,19 pour cent des actions de Dish TV, a déplacé NCLT après que le conseil d’administration de Dish TV a rejeté l’avis de réquisition d’YBL de convoquer EGM pour reconstituer le conseil d’administration.

À ce sujet, trois sociétés de conseil – Stakeholders Empowerment Services (SES), Institutional Investor Advisory Services (IiAS) et InGovern – ont commenté.

Alors que SES et IiAS avaient recommandé de voter contre la résolution pour l’adoption des états financiers pour l’exercice 21 et la proposition de reconduction d’Ashok Kurien au conseil d’administration de Dish TV, InGovern avait soutenu la direction.

Auparavant, Yes Bank avait envoyé un avis de réquisition pour tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour reconstituer le conseil d’administration de la société.

La pomme de discorde entre YBL et Dish TV réside dans les problèmes de droit de Rs 1 000 crore de la société du groupe Essel dirigée par Subhash Chandra.

YBL, qui détient 47,19 crore d’actions de la société, a cherché à retirer Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang, Shankar Aggarwal et Ashok Kurien du conseil d’administration de Dish TV en plus de Jawahar Goel.

YBL a également envoyé le nom de sept personnes – deux administrateurs non exécutifs et cinq administrateurs indépendants – à nommer au conseil d’administration de la société.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.