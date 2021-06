L’AGA de Reliance Industries pourrait dévoiler les prix des smartphones Jio-Google

On s’attend également à ce que RIL lance un nouvel ordinateur portable abordable pour répondre à la demande massive de travail à partir de machines domestiques. “Nous ne considérons pas cela comme une nouvelle importante du point de vue des actions, même si les prix sont agressifs”, ont déclaré les analystes de BofA.

L’assemblée générale annuelle (AGA) de Reliance Industries (RIL) qui se tiendra jeudi prochain pourrait clarifier les prix, les fonctionnalités et les tarifs des téléphones Jio-Google.

Lors de l’AGA de la société l’année dernière, Mukesh Ambani, président et directeur général de RIL, avait annoncé que Google s’associerait à Jio pour concevoir un système d’exploitation afin de proposer un smartphone d’entrée de gamme abordable, ce qui, selon Ambani, était une étape vers la création de l’Inde ” 2G-mukt ».

Google LLC avait également investi 33 737 crores de roupies, soit 4,5 milliards de dollars, pour prendre une participation de 7,73 % dans la branche numérique de Reliance, Jio Platforms. Le géant américain de la technologie avait déclaré qu’il investirait 75 000 crores de roupies ou 10 milliards de dollars en Inde via une injection de capitaux propres et des partenariats au cours des 5 à 7 prochaines années. L’investissement dans Jio avait couvert près de la moitié de son engagement via Google pour le Fonds indien de numérisation de 10 milliards de dollars.

Cependant, selon les analystes, il est peu probable que les téléphones soient disponibles immédiatement. « À notre avis, il est peu probable que les téléphones soient disponibles au moins au cours des deux prochains mois », ont déclaré des analystes de BofA Securities dans un rapport.

De plus, des éclaircissements sur JioMart et d’autres entreprises de commerce en ligne ainsi que l’intégration JioMart-WhatsApp devraient également être annoncés lors de l’AGA. Il pourrait également y avoir plus de clarté sur “des informations supplémentaires sur la feuille de route vers le zéro carbone net et l’ESG en mettant l’accent sur les énergies propres/renouvelables et les réflexions sur Made in India 5G, la stratégie numérique et de contenu”, ont déclaré les analystes.

On s’attend également à ce que RIL lance un nouvel ordinateur portable abordable pour répondre à la demande massive de travail à partir de machines domestiques. “Nous ne considérons pas cela comme une nouvelle importante du point de vue des actions, même si les prix sont agressifs”, ont déclaré les analystes de BofA.

Dans son dernier rapport annuel, RIL a souligné que Jio accélère le déploiement de plates-formes numériques et a développé en interne la pile 5G de nouvelle génération. Qualcomm et Jio ont testé avec succès des solutions 5G en Inde, atteignant le jalon de 1 GBPS sur la solution Jio 5G, a-t-il déclaré. RIL a également déclaré que Jio avait construit une capacité de réseau suffisante pour les 300 prochains millions d’abonnés au haut débit mobile, plus de 50 millions de foyers en fibre optique et 50 millions de micro, petites et moyennes entreprises.

Au cours de l’exercice 21, Jio Platforms a finalisé la collecte de fonds de 1 52 056 crores de roupies auprès de 13 investisseurs mondiaux de renom, dont Google et Facebook, entre autres.

