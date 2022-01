Lage admet les lacunes des Wolves alors que Chelsea et Man Utd se rapprochent de la star

Bruno Lage a admis les lacunes des Wolves alors que Chelsea et Manchester United cherchent à répondre aux souhaits de Ruben Neves.

Les prétendants à la Ligue des champions ont les deux ont récemment été liés avec un déménagement pour Neves, 24 ans. Et l’ancien milieu de terrain de Porto a évoqué son envie de concourir à nouveau en Europe lors d’une interview dans son Portugal natal cette semaine.

Son patron Lage est donc conscient que tous les club des Midlands de l’Ouest peut faire pour le garder à Molineux est de franchir une nouvelle étape en Premier League.

Il a déclaré : « Ruben a le sentiment que c’est sa deuxième maison – et le bonheur vient avec.

« C’est bien, mais c’est une autre chose de le convaincre de rester. Il ne s’agit pas d’un contrat ou d’argent. Il s’agit de créer une grande équipe qui se bat pour différentes choses.

« Ruben est à cet endroit où il a besoin d’un défi différent. Et nous voulons aussi un défi différent pour le club.

Les loups affronteront United lundi à Old Trafford. Neves affrontera son coéquipier international Cristiano Ronaldo, que Lage a présenté comme une figure influente de son homme vedette.

« Nous voulons pousser les jeunes gars, comme Ruben, au niveau supérieur », a ajouté Lage.

« Il joue aux côtés de Joao Moutinho tous les jours. Ce sont les petits détails qui comptent. Mais des joueurs comme Ronaldo ont aussi une grande expérience. Et quand vous jouez avec ces gars, vous apprenez.

« Lorsque vous êtes critiqué, vous devez vous concentrer sur l’entraînement.

« Des gars comme Cristiano et Joao, maintenant dans la trentaine, ont apprécié leur carrière parce qu’ils possèdent une grande mentalité. »

Neves a été mentionné dans la conversation au milieu de terrain des Red Devils pendant un certain temps, tandis que les Blues sont nouveaux dans la bataille.

Son long contrat a déjà été un obstacle à sa signature. Cependant, l’expiration de 2024 se rapproche et un grand mouvement semble maintenant être à l’ordre du jour.

Lage fait blaguer Ronaldo

Lage a également suggéré avec insolence que Ronaldo pourrait venir jouer pour lui alors que le joueur de 36 ans était mécontent de United.

« C’est une machine », a déclaré le manager des Wolves. «Cristiano Ronaldo veut juste marquer et marquer et marquer. Il vit pour ça. C’est un joueur énorme et toutes les équipes du monde voudraient de lui.

« C’est le football et tout le monde a une opinion. Mais si United n’est pas content de lui, j’ai une place pour lui ici, mais je sais qu’ils sont contents de lui.

« Il a commencé à jouer au plus haut niveau très jeune et il a juste continué au même niveau. »

