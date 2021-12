L’âge de consommation abaissé de 25 à 21 ans dans l’Haryana

Les gens sont désormais plus instruits et participent à de nouvelles initiatives et peuvent également prendre des décisions rationnelles en matière de consommation responsable, indique le projet de loi.

Le gouvernement de l’Haryana a modifié mercredi sa loi sur l’accise, ouvrant la voie à l’abaissement de l’âge légal pour la consommation d’alcool, son achat ou sa vente de 25 ans à 21 ans dans l’État.

À cet égard, l’Haryana Excise (Amendment) Bill, 2021 a été adopté par l’Assemblée de l’État ici.

Le territoire de la capitale nationale de Delhi a également récemment réduit la limite d’âge à 21 ans. De plus, les conditions socio-économiques de l’époque ont radicalement changé depuis le moment où les dispositions ci-dessus ont été incorporées dans la loi sur l’accise, selon le projet de loi.

