L’âge de Lewis Hamilton «n’a pas peur» sera désavantagé en 2022

Lewis Hamilton dit qu’il n’a pas peur du fait qu’il est plus âgé que la plupart de ses rivaux devenant un désavantage en 2022.

Souvent cette saison, Hamilton s’est retrouvé aux prises avec des pilotes beaucoup plus jeunes que lui, comme Max Verstappen et Lando Norris.

Ce sera encore plus le cas la saison prochaine avec George Russell remplaçant Valtteri Bottas comme coéquipier chez Mercedes.

Cela ne l’inquiète pas pour autant, car il pense que dans un domaine vraisemblablement plus restreint, ce seront les compétences plutôt que la jeunesse qui seront déterminantes.

“Honnêtement, je n’ai pas peur de ça”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Dans la perspective de l’année prochaine, les performances des voitures devraient être plus proches les unes des autres. Les courses seront plus intenses, donc les compétences de conduite peuvent porter beaucoup de poids. Et c’est pourquoi je veux rester en F1, car ce sera vraiment l’occasion de montrer mes compétences.

« Dans notre sport, ce n’est pas si simple, parfois il y a une opportunité de dépasser, mais pas tant que ça. C’est pourquoi je suis ravi.

“Et je crois que mon esprit peut aider l’équipe à progresser, car je sais ce dont j’ai besoin de la voiture et où les performances doivent aller.”

Je suis extrêmement fier d’avoir travaillé aux côtés de @ValtteriBottas au cours des 5 dernières années. Nous avons fait partie d’une équipe qui a remporté 4 championnats des constructeurs et nous nous sommes motivés les uns les autres pour continuer à traverser les hauts et les bas. Merci VB🙏🏾 finissons fort. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 6 septembre 2021

Pendant son séjour chez Mercedes, Hamilton a eu deux coéquipiers relativement expérimentés sous la forme de Bottas et Nico Rosberg, donc en partenariat avec un aussi jeune que Russel sera une nouvelle expérience pour le septuple champion du monde.

En plus de faire avancer l’équipe, il espère aider le joueur de 23 ans à se développer et est convaincu qu’il sera en mesure de le faire.

Il est également ouvert à apprendre quelques choses de lui aussi.

“J’espère être important dans ce sens et faire partie de la croissance de Russell, qui sera à mes côtés”, a-t-il ajouté.

« Il est déjà très rapide mais il va sûrement apprendre de moi car je suis en F1 depuis le plus longtemps. Et je pourrai aussi apprendre de lui. Je n’ai aucun scrupule à apprendre de quelqu’un de plus jeune.

“Je n’ai pas peur, je veux juste gagner. Je crois qu’en vieillissant, nous devons travailler davantage notre corps, nous devons nous entraîner davantage. Quand tu es jeune, tu as besoin de moins.

