L’âge des monstres – Vox

Une partie du numéro d’horreur de The Highlight, notre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Enfant dans les années 1980, je n’ai jamais vu une seule fois un film de Nightmare on Elm Street, mais j’ai quand même grandi terrifiée par Freddy Krueger. Je n’ai pas eu besoin de regarder les films pour savoir que Freddy était un monstre aux doigts de couteau et au visage de pizza qui attendait de me tuer dans mes rêves. À l’époque, il faisait l’objet de bavardages au porte-vélos, de blagues dans Mad Magazine ou Les Simpson, de publicités télévisées, de costumes d’Halloween, etc. Tu n’avais pas besoin de trouver Freddy, il allait te trouver.

Tout comme le paysage du divertissement d’aujourd’hui est obsédé par les super-héros, dans les années 1980 et 1990, les meurtres et les monstres avaient une domination absolument brutale sur la culture pop. Curieusement, une grande partie était commercialisée auprès des enfants.

L’époque était «une période vraiment clé dans le développement de l’horreur pour enfants», explique Catherine Lester, auteur de Films d’horreur pour enfants et professeur de cinéma et de télévision à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni. Dans les années 1980, de nombreux facteurs – des réalisateurs qui ont grandi avec des films de monstres, des expérimentations sur ce que les médias pour enfants pourraient être et faire, même la création de la cote PG-13 – se sont réunis pour laisser les films effrayants pour enfants « s’épanouir un peu », elle dit.

Le boom de l’horreur a commencé, plus ou moins, avec Michael Myers qui a piraté une porte de placard à Halloween en 1978, et s’est poursuivi avec le vendredi 13 en 1980. Ces franchises avaient sorti sept films combinés au moment où Freddy est venu pour nous dans A Nightmare on Elm Street en 1984. Au cours des sept années suivantes, Jason, Freddy et Michael Myers joueraient dans 10 autres films. Rapidement, d’autres monstres adaptés aux enfants ont également commencé à apparaître : Gremlins (décrits par TV Guide comme « visant cyniquement à attirer un public de petits enfants qui seraient sans aucun doute terrorisés »), Beetlejuice, Garbage Pail Kids et les terreurs assorties qui traversent Scary Histoires à raconter dans le noir, chair de poule, contes de la crypte, contes du côté obscur et avez-vous peur du noir ? L’horreur a saigné des théâtres, des livres et des écrans de télévision d’un million de façons. Selon les données fournies à Vox par le détaillant de costumes Spirit Halloween, le costume le plus populaire en 1984 était Freddy Krueger.

Les histoires effrayantes pour les enfants ont une histoire extrêmement longue. Un chercheur travaillant à l’Université de Durham au Royaume-Uni a pu retracer les premières versions d’histoires comme Jack and the Beanstalk, Beauty and the Beast et Rumpelstiltskin des milliers d’années en utilisant des techniques empruntées au domaine de la biologie. Ces histoires, et leurs descendants d’Ésope aux frères Grimm, renfermaient des leçons de morale dans des histoires sanglantes de femmes coupant leurs talons et de tailleurs itinérants coupant les appendices de petits garçons qui n’arrêtent pas de sucer leur pouce.

« Il existe de nombreux liens très évidents entre les anciennes formes de littérature pour enfants comme les contes de fées et l’horreur pour enfants », explique Lester. « Vous voyez des thèmes similaires abordés qui sont courants dans l’enfance, comme apprendre à être indépendant, apprendre à grandir et gérer les problèmes avec vos parents. »

Plus proche des temps modernes, l’horreur en tant que genre a commencé à prendre forme dans les années 1930, explique Josie Torres Barth, professeure assistante en études cinématographiques à la North Carolina State University.

« Dracula, Frankenstein et The Wolf Man sont la première fois que nous considérons les films comme des films d’horreur », explique-t-elle. Surtout, le code Hays restrictif, qui a dicté le contenu des films entre 1934 et 1968, a fait en sorte que ces films soient acceptables pour tout le monde, y compris les enfants. Des décennies plus tard, ces films au moins marginalement sûrs pour les enfants ont eu une seconde vie en tant que rediffusions télévisées et fourrage en matinée destinés aux enfants et aux adolescents, et ont inspiré des imitations comme I Was a Teenage Werewolf et Invasion of the Body Snatchers. Les producteurs d’Hollywood, dit Barth, « ont réalisé qu’ils avaient ce nouveau marché cible formidable [in teens], et ils voulaient obtenir autant d’argent que possible. Tout au long des années 50 et 60, les films de monstres étaient largement considérés comme des trucs pour enfants.

Tout cela a changé avec le début de films d’horreur plus sérieux et dérangeants comme Rosemary’s Baby et The Exorcist à la fin des années 1960 et dans les années 70, bien que le public ne sache pas toujours à quoi il s’attend. Un article tristement célèbre de Roger Ebert a immortalisé le moment liminal : en assistant à une première projection de La Nuit des morts-vivants en 1968, il a découvert que son théâtre était plein d' »enfants, le genre que vous attendez d’une matinée pour enfants le samedi après-midi ». Ebert, et apparemment les parents des enfants, s’attendaient à quelque chose comme Creature from the Black Lagoon, pas à un film de cinéma horrible et socialement responsable. Le jeune public a regardé dans un silence stupéfait alors que le film « a cessé d’être délicieusement effrayant à mi-chemin et est devenu étonnamment terrifiant ».

Malgré l’augmentation exponentielle des niveaux de violence, mais aussi de nudité et de sexe, « L’horreur dans les années 80 est toujours considérée comme un médium pour les adolescents », dit Barth. Les films parlaient presque invariablement d’adolescents et étaient également populaires auprès d’eux.

Les films d’horreur peuvent servir à de nombreuses fins profondes pour les adolescents et les enfants, dit Lester. « Ils peuvent fonctionner comme un exercice de lien social avec les pairs et vous aider à surmonter certaines peurs et anxiétés. » Mais là encore, elle dit : « C’est aussi très amusant. C’est amusant d’avoir peur !

« Avouons-le, les enfants sont attirés par ce qui est tabou », déclare l’artiste et écrivain Scott Shaw, qui a contribué à plusieurs reprises à Garbage Pail Kids. « Mes parents disaient : ‘Oh, tu ne peux pas regarder ça. C’est trop effrayant pour toi. Eh bien, j’attendrais qu’ils s’endorment, et je me levais et je le regardais, et ça me ferait foutre la trouille. Et je me suis toujours senti bien à ce sujet.

Alors, qu’est-il arrivé à la folie des monstres des années 1980 ? Bien que les idées sur le contenu approprié pour les enfants n’aient pas beaucoup changé au cours des dernières décennies, déclare Betsy Bozdech, rédactrice en chef des évaluations et des critiques pour Common Sense Media, une organisation qui évalue et catégorise les médias appropriés pour un enfant à un moment donné. âge, les parents sont devenus plus impliqués dans la consommation médiatique de leur progéniture.

« Auparavant, c’était un peu comme si vous veniez de dire : ‘Oh, tu vas aller voir un film chez ton ami, d’accord' », dit-elle. Aujourd’hui, « beaucoup de parents essaient de jouer un rôle plus actif dans la connaissance et la gestion de ce que regardent leurs enfants. Et nous avons des contrôles parentaux, et vous pouvez voir l’historique Netflix de vos enfants, et vous pouvez savoir ce qu’ils regardent… Je dirais que cette expérience, et les tests de groupe de discussion, ont probablement montré [producers] que les parents n’ont pas vraiment envie que les petits enfants aient peur trop tôt.

Les enfants aussi semblaient se désintéresser des sensations fortes qui devenaient moins chères à chaque suite.

« Lorsque vous créez quelque chose pour le rendre scandaleux, il vieillit très vite. Et après un certain temps, scandaleux devient tout simplement banal. Et d’où le prenez-vous à partir de là ? » dit Shaw. « Je pense que les enfants ont commencé à dire : « Ceci n’est qu’une imitation de ça » ou : « Nous avons déjà vu un personnage vomir cinq fois. Pourquoi est-ce que je veux vraiment en voir plus ?’ »

Les films de slasher pour adolescents et les screamfests des années 1980 ont peut-être aussi simplement grandi avec leur public. Tout au long des années 1990, l’horreur a pris plusieurs directions à la fois. Il y a eu des explorations autoréférentielles de tropes de genre comme New Nightmare (1994) et Scream (1996) de Wes Craven, ainsi que la montée de thriller/mystères pseudo-horrifique sur des tueurs en série comme Silence of the Lambs (1991) et Seven (1996 ), ainsi que quelques tentatives de recentrage sur les classiques du genre, comme Dracula de Bram Stoker (1992), Interview With the Vampire (1994) et Frankenstein de Mary Shelley (1994). Fini, pour la plupart, la magie particulière du film slasher irréfléchi et son emprise sur l’imagination du public.

Bien sûr, l’horreur n’a pas disparu en tant que genre, et aucune version plus douce et plus douce n’est destinée à un public plus jeune. Depuis 2012, les monstres de l’hôtel Transylvanie ont joué dans quatre films, une émission de télévision, trois romans graphiques et plusieurs jeux vidéo. Il y a eu deux films Happy Death Day et des jeux vidéo comme la sensation d’horreur de survie Five Nights at Freddy’s, qui compte actuellement neuf versements et une adaptation cinématographique prévue. Tim Burton refait The Addams Family et Rob Zombie redémarre The Munsters. Ensuite, il y a Stranger Things, qui remplit plusieurs fonctions à la fois ; les adultes sont nourris de nostalgie de l’horreur de leur jeunesse, et les adolescents et les enfants d’aujourd’hui le regardent avec une peur bleue lorsque leurs parents ne les regardent pas.

Et pourtant, l’horreur n’a tout simplement pas l’espace central dans la culture qu’elle avait autrefois. Aujourd’hui, ce qui nous fait peur a changé dans tout le spectre idéologique, explique Tara Conley, professeure adjointe à la School of Communication and Media de Montclair State University. Fini, pour la plupart, l’étranger qui se cache dans l’ombre avec une machette scintillante. Nos nouveaux croque-mitaines sont plus près de chez nous.

« La théorie critique de la race est un croque-mitaine », déclare Conley. « La guerre contre la drogue est un croque-mitaine. Ce sont des choses que les gens peuvent localiser et identifier et se connecter à des choses qui les préoccupent moralement. »

« Il existe des études récentes sur Facebook et Instagram et leur impact sur la perception qu’ont les jeunes filles de leur corps. C’est réel et observable. Les filles noires et les rôles de soins disproportionnés qu’elles ont endossés pendant la pandémie. Mais pour la plupart des gens, il est plus difficile de se faire une idée des choses qui se produisent tous les jours et auxquelles nous devrions probablement prêter un peu plus d’attention en tant que société », explique Conley.

Aujourd’hui, la réalité dystopique de nos vies est plus effrayante que quelques creeps qui se cachent dans nos rêves. Et ce n’est certainement pas pour les enfants.

Chris Chafin couvre le secteur de la culture pour des publications telles que Rolling Stone, Vulture et la BBC. Il anime également un podcast de films.