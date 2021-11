L’âge des spoilers et comment nous pouvons le démanteler

Le Titanic coule.

Tout le monde le savait lorsque James Cameron a sorti son dernier blockbuster au cinéma fin décembre 1997. C’était un film dont l’acte final était à toute épreuve dans sa certitude, documentant comme il l’a fait l’une des plus grandes catastrophes maritimes de l’histoire de l’humanité. Le voyage inexorable de RMS Titanic jusqu’au fond de l’océan Atlantique Nord n’a pas moins attiré les cinéphiles pour être gagné d’avance, même si les premiers téléspectateurs ont fait savoir qui s’était retrouvé dans la boisson et qui ne l’avait pas fait. Les 2,2 milliards de dollars qu’il a rapportés au box-office nous en disent long.

Au cours des années qui se sont écoulées entre l’incapacité frustrante de Jack et Rose à partager un morceau de bois flotté et votre liste de surveillance Netflix actuelle, la culture autour de la façon dont nous consommons les médias de divertissement a changé. Il est devenu exponentiellement plus disponible, passant de nombreux jalons de fidélité et de commodité. Mais la façon dont nous nous rapportons au contenu lui-même – en particulier à tous les détails de l’intrigue – s’est également approfondie.

Montez sur les toits des médias sociaux et citez les détails du huitième épisode de Squid Game ou de la cinématique finale de The Last of Us 2 aujourd’hui, et en un instant, vous seriez devenu le genre de paria qui aurait pu se retrouver à ramasser des plumes et du goudron de bois de leur peau à un autre âge. Car tu es devenu le colporteur du spoiler.

Les spoilers endommagent les choses, la culture moderne en convient, valorisant leur nom et ruinant notre plaisir de quoi que ce soit avec un complot en divulguant des révélations et des rebondissements contre les souhaits du consommateur. Leur piqûre se fait particulièrement sentir dans les jeux, qui demandent souvent de nombreuses heures d’investissement pour arriver à la fin et dont la nature interactive peut donner un aspect particulièrement personnel à l’intrigue.

Nous utilisons ce mot pour décrire une exposition malveillante depuis le début des années 80, mais sa puissance a augmenté au fil du temps. À l’heure actuelle, le spoiler vaut la peine de mettre votre téléphone en mode avion, de créer un barrage routier sur l’autoroute de l’information jusqu’à ce que vous puissiez revenir à votre film, émission télévisée ou jeu et vivre sa conclusion selon vos propres termes.

Ce ne sont pas les rebondissements et les révélations grandioses qui sont nouveaux. La télévision des années 1990 a commencé avec Twin Peaks, une émission avec une nouvelle voix étrange, mais construite autour du mystère central de qui a tué Laura Palmer.

Plus tard cette décennie, et peu de temps après la course record de Titanic, les films de M. Night Shyamalan trouveraient également un public énorme en utilisant un dispositif de rebondissement de troisième acte qu’Alfred Hitchcock a perfectionné tout au long des années cinquante et soixante. Et avant Les Oiseaux, Psycho et Vertigo, Citizen Kane a invité les cinéphiles en 1941 à deviner ce que « bouton de rose » signifiait pour son magnat des médias éponyme.

Tous ces véhicules de divertissement ont eu un impact suffisamment profond pour que nous les connaissions des décennies plus tard, et certainement pas sans l’étrange faiseur de méfaits diffusant les solutions et les révélations à chacun d’eux. Il semble que la nouveauté des spoilers soit le pouvoir qu’ils ont sur nous.

Si quelqu’un vous avait dit l’identité du tueur de Laura Palmer au milieu de la première saison, il est peu probable que le nom à lui seul aurait suffi à éteindre votre intrigue et à vous empêcher de vous connecter la semaine suivante. Les nouveau-nés en 1999 sont venus au monde en sachant déjà que Bruce Willis était un fantôme depuis le début, mais la prolifération généralisée de l’intrigue de The Sixth Sense n’a guère affecté son retour au box-office.

Notre changement de comportement depuis ces jours insouciants suggère un changement dans notre accent sur l’intrigue, que le public précédent ne semblait pas apprécier autant que l’œuvre dans son ensemble. Stephen King avait ceci à dire à ce sujet dans son livre de 2000 sur l’écriture :

« Je n’essaierai pas de te convaincre que je n’ai jamais comploté plus que je n’essaierais de te convaincre que je n’ai jamais menti, mais je fais les deux le moins souvent possible.

Je me méfie des intrigues pour deux raisons : premièrement, parce que nos vies sont en grande partie sans intrigue, même lorsque vous y ajoutez toutes nos précautions raisonnables et notre planification minutieuse ; et deuxièmement, parce que je crois que l’intrigue et la spontanéité de la création réelle ne sont pas compatibles.

La façon de penser de King est qu’une bonne prémisse l’emporte toujours sur un complot soigneusement élaboré. Par cette position, nous ne nous sommes pas assis avec The Walking Dead de Telltale juste pour voir qui vivait et qui est devenu copain – nous voulions voir comment ces personnages bien définis réagissaient dans une situation de survie extraordinaire. Le commentaire intelligent de BioShock sur la relation entre le joueur et le concepteur de jeu n’était pas la seule raison pour laquelle nous voulions explorer Rapture, et Titanic n’était pas seulement de regarder un navire couler. Ce sont des lieux qui méritent d’être explorés.

Non pas que l’on puisse nous reprocher de nous concentrer sur l’intrigue. Nous voyons entre quatre et dix mille publicités chaque jour. Nous récupérons nos téléphones 1 500 fois par semaine en moyenne. 39% des Américains ont oublié une information de base ou perdu un objet du quotidien au cours de la dernière semaine.

Certaines études affirment que la durée d’attention humaine est passée de 12 à neuf secondes au cours des 21 dernières années.

Cela signifie que nous avons dû devenir très sophistiqués pour reconnaître et filtrer les informations. Engageons-nous le même processus lorsque nous nous engageons dans un jeu ou une émission télévisée que nous faisons lorsque nous faisons défiler les nouvelles sur notre téléphone ? ‘Ce qui s’est passé? Qui est impliqué ? Est-ce bon ou mauvais? Et après?’

Une autre école de pensée pourrait affirmer que nous faisons une telle exception à quelqu’un qui essaie de diminuer notre plaisir d’un jeu, d’une émission, d’un livre ou d’un film, parce que nous sommes nos choix de consommateurs de médias de divertissement.

Dans cette perspective, la sécularisation généralisée au 20e siècle nous a permis de nous concentrer sur soi là où nous aurions pu penser autrefois à une puissance supérieure. Répondre à ses propres besoins, notamment pour les loisirs, augmentait nos priorités personnelles, un point reflété par la hiérarchie des besoins de Maslow en 1943. L’humanité moderne, dans son état le plus évolué, a suggéré le Dr Maslow, s’auto-actualise. Ils vivent pour atteindre leur plein potentiel, en se concentrant sur l’accomplissement individuel – le partenaire idéal, un visionnaire créatif, un parent parfait. Et, alors que les années d’après-guerre ont vu la culture de consommation s’enraciner dans la société occidentale, les gens ont trouvé un nouveau cadre pour la réalisation de soi : ce qu’ils ont acheté.

La sous-culture des jeunes nous donne un aperçu des choix de consommation en tant qu’identité : les bons vêtements, portés de la bonne manière, dansant sur les bons disques. Voir les jeux de notre bibliothèque Steam ou de notre historique de visionnage de Disney Plus comme des manifestations modernes de l’auto-actualisation pousse l’argument à son extrême. Là encore, le fandom peut conduire à un emploi rémunéré en tant qu’influenceur et leader d’opinion aujourd’hui.

Quelles que soient les forces qui nous ont amenés à l’âge du spoiler, nous pouvons regarder dans le passé avec la certitude que nous pouvons nous en éloigner à nouveau. Les classiques littéraires sont toujours lus malgré que leurs intrigues aient été depuis longtemps absorbées par la culture pop, et il en va de même pour le cinéma classique. Tout comme le public précédent a pris les détails de l’intrigue lâchés dans la foulée et est resté pour la prémisse, les personnages et l’atmosphère, nous faisons de même en recherchant du matériel ancien en 2021.

Les jeux, le nouveau média, ont plus de mal à imprégner la culture au sens large avec l’intrigue seule. Mais ils ont également un avantage sur les films en ce sens qu’ils peuvent être transformés, pas seulement conservés, avec un remaster. Dans dix ans, lorsque nous verrons un remaster de Last of Us mis en vente, penserions-nous même à deux fois avant de revenir dans son monde, d’explorer ses détails avec un nouvel œil, simplement parce que vous savez déjà ce qui se passe dans cet hôpital ?

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

10 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps