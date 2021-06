L’âge d’or du rock’n’roll de Ian Hunter et Mott The Hoople

Ian Hunter était en quelque sorte un débutant tardif dans le jeu musical. Cela signifiait donc qu’à l’âge de 81 ans le 3 juin 2020, il n’y travaillait que depuis environ 66 ans.

L’artiste solo et leader du Rant Band, qui a dirigé une réunion avec enthousiasme de la formation de base de Mott The Hoople en 1974 alors qu’il approchait de ses 80 ans, a été une inspiration pendant des décennies. Pas seulement pour son écriture, mais pour le fait que les années n’ont rien fait pour diminuer son sang-froid. Même en tant qu’octogénaire, plus âgé que n’importe quelle génération d’artistes qui a réussi avant lui, il peut toujours regarder le rôle et le chanter.

Hunter a également gagné un autre type d’estime en tant que membre de ce groupe relativement petit de Dylan-écrivains influencés dont la dextérité avec les mots ne se limitait pas à la musique enregistrée. Né à Oswestry dans le Shropshire, il a joué dans des groupes locaux et un de Northampton appelé l’Apex, puis dans un groupe londonien appelé le Scenery. Mais il a également eu une formation journalistique, bien que brève, qui lui sera très utile plus tard.

« Quand j’ai quitté l’école, je suis devenu un petit reporter pour le Wellington Journal dans le Shropshire », a-t-il déclaré à Beat Instrumental en 1971. « Ce travail a duré environ trois mois parce que même si je pouvais taper à la machine. Je ne pouvais pas faire la sténographie. Puis je suis allé à Butlins [holiday camp] avec ma petite amie et j’ai rencontré deux enfants dans un groupe qui m’ont demandé de participer à un concours de talents avec eux.

“Nous ne nous connaissions que depuis trois jours et il y avait environ 165 actes au total – mais nous l’avons gagné”, a-t-il poursuivi. « Puis quelques semaines plus tard, j’ai reçu une lettre d’eux à Northampton me demandant de les rejoindre dans un groupe. Ce groupe s’appelait Apex et c’est en fait comme ça que tout a commencé.

Monter le train mental

Au moment de cette interview, Hunter était déjà à la tête de Mott The Hoople depuis trois albums, avec un autre à venir. Ils ont fait leurs débuts sur Island Records avec une sortie éponyme dans les dernières semaines des années 1960. L’époque était célébrée le somptueux coffret 6CD Entraînement mental : les années insulaires 1969-1971.

Le succès des charts était modeste, et le groupe était célèbre pour abandonner lorsque David Bowie leur a offert sa chanson « All The Young Dudes » et a changé tout leur avenir. D’importants succès d’enregistrement et de tournée ont suivi, ainsi que plusieurs autres singles à succès britanniques très appréciés, notamment “The Golden Age of Rock’n’ Roll”, “All The Way From Memphis” et “Honaloochie Boogie”.

Mais Hunter a montré sa voie avec des mots sur un autre support en 1974, avec la publication de son récit de la tournée américaine de Mott à la fin de 1972, Diary of a Rock’n’Roll Star. À ce jour, il est souvent élu comme le reportage de première main le plus authentique de l’histoire du rock.

Toujours en train de râler

Il a commencé une carrière solo avec l’album éponyme de 1975 qui comprenait son seul hit du Top 20 au Royaume-Uni, “Once Bitten Twice Shy”, et est resté prolifique. Les trois derniers albums de Hunter ont été à la tête du Rant Band, y compris Fingers Crossed en 2016, qui l’a ramené dans le Top 40 britannique.

Au cours des dernières années, le leader a alterné son propre travail avec les retrouvailles de Mott, y compris la sortie de 2009 qui a réuni les cinq membres originaux (bien que la mauvaise santé du batteur Dale “Buffin” Griffin l’ait empêché d’apparaître sauf lors des rappels, Martin Chambers prenant sa place derrière le trousse). Une sortie en 2013 comprenait une date à l’O2 Arena de Londres.

La tournée 2019, présentée sous le nom de Mott The Hoople ’74, comprenait le guitariste Ariel Bender et le claviériste Morgan Fisher. Ancien Ailes le batteur Steve Holley était parmi ceux qui augmentaient le line-up. Alors que Mott effectuait une tournée aux États-Unis pour la première fois en 45 ans, la critique de Variety sur leur spectacle d’avril au Chicago Theatre était enthousiasmée : groupe qui s’était séparé il y a près d’un demi-siècle.

« Son tour de victoire personnel »

L’écrivain Mitch Myers a conclu : « Ian Hunter a été sur son propre tour de victoire personnel pendant des années, chantant ces chansons partout dans le monde. Attrapez-le tant que vous le pouvez, avec Mott ou à la reprise de ses tournées habituelles. »

Ce régime a fait que Hunter a passé son 80e anniversaire – où d’autre? — sur scène, à la fin d’une célébration de quatre nuits avec le Rant Band au City Winery de New York. Interrogé par Billboard sur ce qu’il ressentait à propos du grand monument, il a déclaré: «Je me sens bien à ce sujet ! 80 sons ensoleillés, clairs et charmants, et 79 sons tout obscurs. Je ne pensais pas en gagner 50, donc c’est un bonus.

