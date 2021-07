L’âge du corbeau Le fils du bassiste d’Iron Maiden, George Harris : l’album “Exile” sortira en septembre

L’ÂGE DU CORBEAU, le groupe de metal mélodique basé au Royaume-Uni avec IRON MAIDEN bassiste Steve Harrisle fils de George Harris, libérera “Exilé” le 17 septembre via Groupe de musique Explore1/Enregistrements EX1. L’album est une sélection magnifiquement organisée de chansons comprenant 11 pistes, dont deux nouvelles chansons originales, ainsi que les favoris des fans de leur version 2019 “Conspiration” ainsi que des morceaux live triés sur le volet lors de tournées devant un public massif au Chili, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Le concept de ‘Exilé’ est quelque chose avec lequel nous jouions depuis un certain temps”, a déclaré le chanteur Matt James. “Nous avions déjà fait d’autres versions acoustiques des chansons auparavant et la réponse a été si positive qu’elle nous a fait penser à faire un album entier de cette façon ! Évidemment, L’ÂGE DU CORBEAU est avant tout un groupe de metal mais du fait de la nature mélodique de nos chansons ils peuvent se prêter à ce genre de traitement. Nous avons été agréablement surpris de voir à quel point tant de chansons sonnaient bien dépouillées de leurs os.”

Il poursuit: “Chaque chanson réinventée a maintenant pris une nouvelle vie et donne à l’auditeur une perspective complètement différente d’eux. Les deux nouveaux morceaux, ‘Attends-moi’ et “No Man’s Land”, étaient un hommage au concept de ce projet et nous espérons qu’il montre aux gens la polyvalence et les différentes dimensions du groupe. ‘Exilé’ est un projet de passion pour nos fans entre les albums et avec le climat actuel de la planète, cela nous a donné l’excuse parfaite pour rouler avec!”

Suivre un et mener un seul “No Man’s Land” est maintenant disponible avec une vidéo lyrique d’accompagnement. George Harris rappelle à l’écriture du morceau : ““No Man’s Land” est une chanson qui reflète l’état d’esprit dans lequel j’étais lorsque tout a commencé au début de 2020. Le groupe a tourné pendant quelques années et a pris tellement d’élan que le moral dans le camp était plus élevé que jamais. Notre dernier concert de 2019 était à la London O2 Arena aux côtés de MODIFIER LE PONT et BRISÉ, donc passer de ces hauteurs à rien a été dévastateur pour nous.”

“Nous sommes à un stade de notre carrière où nous comptons sur cet élan et ce buzz pour nous permettre d’aller de l’avant, et d’avoir le tapis tiré sous nous nous a laissés dans un état de limbes où nous ne savions soudainement pas si tout ce que nous J’avais construit jusqu’à présent et travaillé si dur, c’était pour rien.”

L’ÂGE DU CORBEAU a également annoncé un événement de streaming, “L’année où le monde s’est arrêté”. Le spectacle aura lieu le jeudi 16 septembre pour célébrer “Exilé”la libération. Avec la pandémie en cours compliquant les plans de voyage, le groupe voulait s’assurer que les fans du monde entier puissent découvrir le “Exilé” première de première main. Le groupe sera accompagné d’un quatuor à cordes et d’un pianiste et la soirée comprendra une séance de questions-réponses en direct avec L’ÂGE DU CORBEAU. Billets pour “L’année où le monde s’est arrêté” sont disponibles dès maintenant ici.

“Exilé” liste des pistes :

01. No Man’s Land



02. Attends-moi



03. Lucioles



04. Alors que le monde s’arrêtait



05. Un regard derrière le masque



06. Braises mourantes



07. Tenez haut la fleur de lys



08. Septième ciel (Vivre à Santiago)



09. Ange en disgrâce (Vivre à Los Angeles)



dix. Substitut (Vivre à Vancouver)



11. Monde oublié (Vivre a Londres)

L’ÂGE DU CORBEAU est:

Matt James (voix)



George Harris (guitare)



Tony Maue (guitare)



Matt Cox (basse)



Jai Patel (tambours)

Crédit photo: John McMurtie



