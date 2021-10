L’âge est porté à 18 ans dans le nouveau règlement sportif FIM pour 2023

22/10/2021 à 17h24 CEST

.

La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et la société organisatrice du championnat du monde de motocyclisme, la Dorna Sports espagnole, ont annoncé une série de mesures approuvées dans leur tableau permanent pour le nouveau règlement sportif des compétitions de motocyclisme à partir de 2023.

La mesure la plus importante annoncée par un communiqué officiel est d’augmenter l’âge pour pouvoir jouer le championnat du monde, que se passera-t-il de 16 à 18 ans, à l’exception du champion FIM CEV Repsol et du champion « Red Bull Rookies Cup », qui pourront passer en Moto3 à 17 ans.

Bien que chacun sache que la moto est un sport à haut risque, ce Bureau Permanent a décidé d’étendre les mesures visant à améliorer la Sécurité de tous les motards dans quatre domaines clés que sont les limites d’âge minimum, le nombre de personnes inscrites dans chaque catégorie et les projets en cours de développement pour améliorer l’équipement et la communication des pilotes.

Dans les saisons à venir, le nombre de concurrents sera limité en fonction des catégories et de nouvelles limites d’âge par catégorie et championnat entreront en vigueur.

Le relèvement de l’âge minimum pour chaque catégorie de motocyclisme est fait pour garantir la sécurité des pilotes qui débutent leur carrière, donc à partir de 2022 :

Les coupes promotionnelles « Talent Cups », telles que la Talent Cup européenne, britannique, du Nord et d’Asie, ainsi que les séries pré-Moto3, porteront l’âge minimum à 13 ans et il y aura un maximum de 30 concurrents. L’âge minimum des concurrents de la « Red Bull MotoGP Rookies Cup » sera porté à 14 ans.

Dans le Championnat du Monde Junior FIM CEV Repsol Moto3, l’âge minimum sera porté de 14 à 15 ans et un maximum de 32 concurrents sera autorisé dans chaque course.

Dans la catégorie WorldSSP300 du Championnat du Monde Superbike, la limite d’âge minimum est portée de 15 à 16 ans avec un maximum de 32 coureurs, bien qu’en 2022 une exception soit accordée aux coureurs déjà inscrits en 2021 pour qu’ils puissent continuer à concourir.

À partir de 2023, la proposition est d’augmenter encore les limites d’âge et l’âge minimum de 14 ans doit s’appliquer à toutes les courses sur tout circuit de type grand prix, y compris toutes celles qui ont ou ont eu une homologation de grade A, B ou C, ce qui comprendra les Coupes d’Asie, de Grande-Bretagne, d’Europe et d’Europe du Nord.

L’âge minimum pour les concurrents de n’importe quelle catégorie du Championnat du Monde MotoGP passe à 18 ans et cela inclut Moto3 et Moto2, pour lesquels la limite actuelle est de 16 ans.

Le vainqueur de la FIM CEV Repsol Moto3 et de la « Red Bull MotoGP Rookies Cup » pourra rejoindre Moto3 à l’âge de 17 ans et pour la saison 2023 uniquement, une exception sera également accordée aux pilotes déjà engagés en Moto3 en 2022 .

Le Championnat du Monde Junior Moto3 et le Championnat d’Europe Moto2, tous deux au sein de la FIM CEV Repsol, auront une limite d’âge minimum de 16 ans et la « Red Bull MotoGP Rookies Cup » augmentera également l’âge minimum à 15 ans.

Avec la même philosophie que celle appliquée en 2022, Une exception sera accordée aux pilotes qui participent déjà aux Coupes en 2022 afin qu’ils puissent continuer à courir dans la même catégorie en 2023.

L’âge minimum pour les concurrents du Championnat du Monde Supersport est de 18 ans.

Quant aux équipements, à partir de 2022, les « airbags » seront obligatoires dans tous les championnats de vitesse FIM et dans les championnats du monde de Sidecar des tests sont en cours pour déterminer si les algorithmes connus sont valables pour les copilotes.

En Aragon, une réunion s’est tenue entre toutes les parties concernées en ce qui concerne l’équipement des pilotes et il a été convenu de commencer à étudier plus en profondeur les protections nécessaires pour la poitrine et le cou.

La facilité et la vitesse de communication entre les pilotes, les ateliers et la direction de course se sont considérablement améliorées ces dernières années, mais la prochaine étape se concentrera sur la capacité de communiquer à un pilote ou à une moto qu’il y a eu un accident à venir dès que possible.

Les premiers tests à cet égard débutera au début de la saison 2022, et le système doit et sera applicable aux championnats de tous niveaux, y compris les coupes promotionnelles.