Lage fait allusion à la stratégie de la coupe et décrit la philosophie des Wolves pour la récupération

in

Le patron des Wolves, Bruno Lage, a exigé une réaction de ses joueurs alors qu’ils se préparent à affronter Tottenham en Coupe Carabao mercredi soir.

Les West Midlanders ont subi leur quatrième Défaite en Premier League en cinq matches lors de la défaite 2-0 à domicile contre Brentford samedi. celui d’Ivan Toney pénalité plus une grève de Bryan Mbeumo a donné aux nouveaux garçons de haut vol les trois points à Molineux. Les Bees ont joué les 26 dernières minutes avec seulement 10 hommes après que Shandon Baptiste a reçu deux cartons jaunes.

Mais les hôtes ne pouvaient pas trouver un moyen cependant. Cela a été un mauvais début de campagne pour la tenue Black Country.

Ils ont réussi à battre Watford 2-0 le 11 septembre et se sont occupés de Nottingham Forest au deuxième tour de la Coupe EFL. Mais Lage a clairement indiqué que ses accusations ne s’apitoient pas sur son sort et continuent de travailler dur.

“La confiance vient avec le travail quotidien”, a-t-il déclaré aux journalistes, selon Birmingham Live. «La façon dont nous avons commencé le match, nous avions une grande confiance et une grande ambition de tout contrôler.

« Ensuite, il y a eu le penalty et de cela il y a une conséquence dans la façon dont nous avons joué. Mais après nous avons essayé de revenir dans le match.

Évaluer qui pourrait remplacer Ronald Koeman à Barcelone, y compris Arteta et Rodgers

« Nous devons continuer à travailler pour tout améliorer. Quand on gagne tout n’est pas génial et de la même manière quand on perd tout n’est pas faux.

Lifting de la coupe des yeux Lage

Les loups affronteront l’ancien patron Nuno Espirito Santo lorsque les Spurs arriveront mardi soir. Les deux clubs devraient aligner quelques joueurs marginaux au troisième tour.

La compétition n’est peut-être pas aussi illustre que la FA Cup ou la Premier League. Mais Lage pense que c’est la plate-forme idéale pour que ses hommes ripostent.

“Chaque fois que je veux voir une réaction”, a-t-il poursuivi. “Quand nous perdons, je veux une réaction, quand nous gagnons, je veux une réaction. Vous connaissez cette compétition. (Tottenham) est un adversaire très fort et ils viendront avec la même ambition de gagner le match.

“Nous devons être prêts à jouer chez nous avec nos fans, à jouer notre jeu et nous serons certainement prêts pour cela.”

Le tacticien portugais devrait apporter des changements. Cependant, il a déjà déclaré qu’il alignerait « les meilleurs joueurs sous la meilleure forme » contre son compatriote.

LIRE LA SUITE: L’agent explique à quel point l’objectif des loups de 17 millions de livres sterling était proche du déménagement estival