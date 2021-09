Lage fait un aveu évident alors que les malheurs des loups continuent

Le manager des Wolves, Bruno Lage, a exhorté ses joueurs à cesser de donner des buts à l’opposition après leur défaite 2-0 contre Brentford à Molineux.

Les West Midlanders ont perdu leur quatrième match de haut niveau de la campagne alors que Ivan Toney et Bryan Mbeumo était cadré. Toney a ouvert le score sur penalty à la 28e minute avant que Mbeumo ne porte le score à 2-0 six minutes plus tard. Les loups ont profité de plus de possession que les visiteurs mais n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré dans les 90 minutes.

Cela signifie qu’ils n’ont pas encore marqué lors de leurs trois premières défaites en championnat à domicile. Lage était naturellement abattu et a estimé que la pénalité était la clé du résultat.

« Le résultat n’est pas bon pour nous. Aujourd’hui, nous n’avons pas eu de chance », a-t-il déclaré à BT Sport. « C’était une pénalité pour eux, alors nous avons donné la chance à Brentford de commencer à gagner le match.

« Ils n’ont rien fait jusqu’à ce moment-là. Nous avons eu une bonne réaction mais de la même manière nous avons perdu le contrôle du jeu.

Après avoir lutté avec Nuno Espirito Santo à la barre la saison dernière, l’équipe de Black Country espérait un coup de pouce ce trimestre. Mais ils ont juste la victoire du week-end dernier sur Watford à célébrer après une ouverture difficile à la campagne.

Et l’entraîneur portugais sent qu’il a la réponse à leurs problèmes – et ce n’est pas sorcier.

“Quand vous regardez en arrière, nous avons été punis pour ce résultat, mais la façon dont nous jouons et créons des occasions, nous devons marquer des buts et ne pouvons pas offrir de buts à l’adversaire comme ça”, a-t-il ajouté.

L’humeur de Frank contraste avec celle de Lage

La victoire a été la première des Bees à l’extérieur lors de leur première incursion en Premier League. Cela les a déplacés sur huit points et renforcera encore la confiance des joueurs. Le patron Thomas Frank était ravi du résultat.

Les trois points ont propulsé les Londoniens de l’ouest à la neuvième place du classement et il a loué les capacités de son équipe.

« Ces joueurs sont incroyables et ils continuent… de me surprendre n’est pas le mot, mais de m’impressionner », a-t-il déclaré. « C’était une performance très impressionnante et courageuse. En deuxième mi-temps, nous n’étions plus qu’à 10 hommes mais nous avons défendu avec cœur et âme. Nous n’avons donné qu’une seule grande chance à l’extérieur et c’est très impressionnant.

La prochaine étape pour les Wolves dans la ligue est un voyage à St Mary’s pour affronter Southampton tandis que Brentford est à domicile contre Liverpool.

