Lage indique que les statistiques après avoir révélé que les loups ne s’écarteront pas du chemin

Bruno Lage a soutenu son équipe des Wolves pour continuer à jouer leur style de football offensif et est convaincu qu’il récoltera des fruits à long terme.

Les Midland de l’Ouest est reparti les mains vides à Molineux dimanche alors que les Spurs ont remporté un succès 1-0. Dele Alli a marqué sur place après avoir été victime d’une faute du gardien Jose Sa. Cela ressemblait à une pénalité douce. Et, malgré tous leurs efforts, les Loups n’arrivaient pas à trouver le chemin.

C’était un scénario similaire lors du premier match de la saison alors que Jamie Vardy a marqué le seul but du match lors d’une défaite 1-0 contre Leicester. Les loups ont également bien joué à cette occasion, mais Lage ne recherchait aucune sympathie.

“J’ai le sentiment que quelqu’un a posé la même question la semaine dernière”, a-t-il déclaré à BBC Sport. “Je ne veux pas aller de cette façon, ce que je veux dire, c’est que c’est la façon dont nous voulons jouer et c’est pourquoi nous travaillons dur toute la semaine.”

Les loups n’ont pas encore pris un point cette campagne. Mais le sélectionneur portugais a pointé une statistique prouvant que ce n’est pas faute d’avoir essayé.

“Nous avons bien fait, le match est resté entre nos mains pendant 90 minutes”, a-t-il ajouté. “Nous avons eu 25 tentatives pour marquer un but – et en deux matchs, nous en avons 42 – et nous n’avons pas marqué, donc au final je suis content de la performance mais pas du résultat.”

Lage reste positif dans la défaite

Les loups ont eu du mal à égaler leurs précédents niveaux élevés en 2020-2021. Nuno Espirito Santo a cédé la place à Lage et a félicité son ancien côté après avoir guidé le nouveau club des Spurs vers la victoire.

Il y a un fort sentiment que la tenue Black Country n’est pas trop loin d’atteindre la meilleure forme. Raul Jimenez est désormais de retour dans les rangs et était acclamé à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Lage semblait frustré mais optimiste après la dernière défaite. Et il a clairement indiqué qu’il n’y aurait aucun changement de tactique après seulement deux matchs de la saison.

“Nous mettons les joueurs au défi de jouer de cette manière et nous devons continuer à travailler et à marquer des buts”, a-t-il ajouté. “Si nous jouons comme ça et créons, les chances seront bonnes, c’est ainsi que nous voulons jouer.”

La prochaine sortie des Wolves en championnat est la visite de Manchester United dimanche alors qu’ils affronteront Nottingham Forest en Coupe EFL mardi.

