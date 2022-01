Lage n’acceptera pas le label Wolves mais cite ce qui doit encore s’améliorer après le scalp de Man Utd

Le patron des Wolves, Bruno Lage, a estimé que son équipe méritait de battre Manchester United et aurait dû marquer plus que le but solitaire qu’ils ont réussi.

Les West Midlanders cherchaient à poursuivre leur forme décente après avoir battu Brighton et fait match nul avec Chelsea. Et ils a remporté un triomphe 1-0 grâce à celui de Joao Moutinho grève en seconde période. Il a frappé à la 82e minute pour donner à l’équipe de Molineux sa première victoire à Old Trafford en 42 ans.

Les visiteurs ont dominé la période d’ouverture, avec United hors du rythme et redevables au gardien David de Gea. Et ils ont été une bonne valeur pour les trois points qui les voient passer à la huitième place du classement.

Mais Lage a refusé de se laisser emporter et a clairement indiqué que ses accusations garderaient les pieds fermement sur le sol.

« C’est une victoire de plus. Beau stade, un endroit avec beaucoup d’histoire mais la chose la plus importante est la façon dont nous avons joué », a-t-il déclaré à Sky Sports. «Nous avons joué à notre manière, nous avons contrôlé la première mi-temps et raté beaucoup d’occasions. Nous gagnons trois points et avons plus d’occasions que de buts.

Et le tacticien portugais était ravi de la façon dont son équipe a réussi à étouffer les attaquants vedettes de l’opposition.

« Nous méritions les trois points », a-t-il ajouté. « À chaque fois, je suis positif et j’essaie de gagner les matchs. C’est le football, ils ont eu une bonne chance pour Bruno.

Lage remet les pendules à l’heure

Les loups ont eu du mal à trouver le chemin des filets cette saison et n’ont marqué que 14 buts en championnat. Seul le club du sous-sol de Norwich City en a mis moins.

La tenue de Black County a été accusée d’être parfois trop négative. Mais Lage n’a pas tardé à souligner que le manque de buts n’est pas faute d’avoir essayé.

« Les buts sont un problème, mais créer des occasions ne l’est pas », a-t-il déclaré à BBC Sport. «Les gens regardent simplement les statistiques et pensent que nous défendons. Quand on a le ballon, on vient ici et combien d’occasions avons-nous créé en première mi-temps ?

Cependant, l’ancien entraîneur de Benfica, 45 ans, admet qu’ils pourraient trouver le chemin des filets plus régulièrement.

« Après ça, encore un but. Demain est un jour de congé, mais après cela, les joueurs doivent s’améliorer », a-t-il poursuivi. « La façon dont nous jouons et créons des occasions, nous devons marquer plus de buts. »

La prochaine étape pour les Wanderers est la visite de Sheffield United dimanche alors que les Wolves commencent leur campagne en FA Cup.

LIRE LA SUITE: Adama Traoré conclut un accord pour Liverpool alors que la position folle des Wolves offre à Jurgen Klopp une chance en or