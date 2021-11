Lage rejette les demandes de sélection au milieu des liens continus de la star des Wolves avec Liverpool

Le manager des Wolves, Bruno Lage, a défendu sa sélection pour la défaite de samedi face à Crystal Palace et a nié que l’omission d’Adama Traoré avait été influencée par ceux qui étaient au-dessus de lui au club.

La superbe série de résultats des West Midlanders s’est arrêtée brutalement à Selhurst Park alors qu’ils s’inclinaient 2-0 contre l’équipe de Patrick Vieira. L’équipe de Molineux en avait remporté quatre et fait match nul lors de ses cinq dernières rencontres avant le déplacement dans le sud de Londres. Wilfried Zaha et Conor Gallagher a inscrit les buts en deuxième mi-temps qui ont permis à Palace de se hisser au neuvième rang.

Ils n’occupent plus qu’une place et un point derrière les Wolves avant les matches de dimanche. Traoré a été un titulaire régulier au cours des deux dernières saisons, avec 37 apparitions à la fois en 2019-2020 et la saison dernière.

L’international espagnol a reçu le feu vert sept fois cette saison, mais a été mis au banc contre Everton lundi. Et il était à nouveau parmi les remplaçants pour le choc des Eagles, jouant les 22 dernières minutes.

Après le match, on a demandé à Lage s’il pensait que Traoré aurait été un atout avec ses capacités en contre-attaque. Et le tacticien portugais a tenté d’expliquer ses raisons pour avoir laissé l’ancien barcelonais en dehors de son onze de départ.

« C’est la question à chaque fois », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Quand on cherche l’équipe de départ qu’on veut, à chaque fois on doit prendre des décisions.

«Nous jouons avec Adama également contre Leeds et nous n’avons pas la chance d’aller dans la transition. OK, je comprends votre question et c’est sûr que nous y réfléchissons.

Le contrat Traoré n’est pas un problème pour Lage

Traoré il lui reste 18 mois de contrat avec la formation Black Country. Des rapports récents ont suggéré qu’il était caler sur la signature d’une extension, avec de plus grands clubs bien qu’être enthousiaste.

Tottenham ont été liés au cours de l’été et Liverpool serait désormais dans la course. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Lage aurait peut-être reçu l’ordre de ne pas lancer l’ancien ailier de Middlesbrough en raison de sa situation contractuelle.

Mais il n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure sur cette question, insistant sur le fait qu’il est seul responsable de la sélection.

« Non non Non. Je ne sais pas ce qui s’est passé avant. Mais c’est sûr que je suis à 100% libre de prendre mes décisions et c’est mon travail », a-t-il ajouté.

« La personnalité que j’ai, je n’accepte pas ce genre de choses dans mon rôle. Une chose est le contrat et l’autre est mes idées. Si j’ai besoin de lui pour jouer et gagner des matchs, je le remettrai.

