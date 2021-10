Lage s’en tenant à ses armes avec un avertissement clair aux stars des Wolves

Le manager des Wolves, Bruno Lage, a révélé les raisons de sa récente réflexion tactique et a clairement indiqué qu’il ne se déroberait pas aux décisions de sélection.

Le Portugais a remplacé son compatriote Nuno Espirito Santo en été. Il cherchait à ramener le club à l’extrémité droite de la table après une campagne indifférente sous le patron précédent. Mais ce fut un début de vie difficile à Molineux pour le joueur de 45 ans.

Les West Midlanders occupent le 14e rang du classement de l’élite, avec six points à leur actif. Ils ont perdu leurs trois premiers matchs, tous par un score de 1-0.

Cependant, les adversaires étaient Leicester City, Tottenham et Manchester United – tous devraient être dans ou autour du top six. La victoire sur Watford a brisé leur canard avant un revers décevant 2-0 à domicile contre Brentford.

Course à 10 buts : Salah ouvre la voie mais l’Egyptien peut-il maintenir sa belle forme ?

Le succès 1-0 du week-end dernier contre Southampton était un pas dans la bonne direction. Mais la défaite contre Newcastle United samedi pourrait les voir replonger dans les trois derniers.

La sélection de Lage pour le choc des Saints a soulevé quelques sourcils alors qu’il a omis les deux Ruben Neves et Adama Traoré. L’ancien chef de Benfica a maintenant levé le voile sur les raisons pour lesquelles il a fait cet appel.

Et il a souligné que faire ses devoirs sur les équipes adverses est essentiel pour que la feuille d’équipe soit correcte.

“Il est important d’avoir les meilleurs joueurs avec des profils différents”, a-t-il déclaré aux journalistes, selon Birmingham Live. «Quand j’ai cherché les matchs de Southampton – j’ai regardé deux matchs, contre Newcastle où ils avaient 70% de possession et la façon dont ils ont pressé tout le match contre Man City, et je me suis dit que j’avais besoin d’un rôle différent pour Joao (Moutinho).

«Il peut jouer au numéro six et avoir plus de ballon. Neves peut le faire bien et aussi côte à côte. Mais dans ce jeu, j’ai préféré Joao, il peut lier plus et avoir plus de ballon.

« Ruben se débrouillait bien, mais pour ce match, j’ai préféré Joao et Leander (Dendoncker). Et pour demain, je l’ai déjà regardé et j’ai pris mes décisions.

Lage marque son autorité sur les loups

Lage avait fait ses armes dans le football britannique en tant qu’assistant à Sheffield Wednesday et à Swansea City avant de prendre les rênes de Benfica. Il n’a duré que 18 mois à l’Estadio da Luz avant d’être limogé après une mauvaise forme.

L’ancien ailier n’est toujours pas aussi expérimenté au plus haut niveau. Mais, lorsqu’on lui a demandé si ses accusations accepteraient ses décisions de sélection, il n’a tiré aucun coup de poing.

“Ils doivent comprendre, je suis le patron”, a-t-il rétorqué. «Je suis franc avec eux. Ils doivent comprendre cela. La pire chose qu’ils puissent faire est de ne pas travailler pour l’équipe.

« Nous devons leur dire et ils doivent comprendre cela. Parfois, vous pouvez sauter du banc et aider l’équipe.

LIRE LA SUITE: Le skipper des Wolves, Coady, fait une déclaration audacieuse « la meilleure au monde » à propos de l’as