L’agence artistique de Chris Noth le laisse tomber alors qu’une autre femme l’accuse d’agression sexuelle

Il y a quelques jours à peine, Peloton a lancé un mouvement « JK, ding dong le Big est mort », en abandonnant sa publicité mettant en vedette un Mr. Big vivant. Peloton a mis en boîte la publicité maintenant entachée après que deux femmes ont été accusées Chris Noth de viol en 2004 et 2015. Chris a rejeté un déni, affirmant que les deux « rencontres étaient consensuelles » et que le moment où les allégations ont été publiées est suspect. Mais les femmes disent que voir le visage et le nom de Chris Noth partout dans les promos et les articles pour Et juste comme ça..., ont rappelé des souvenirs douloureux et ils ont dû s’exprimer. Maintenant, une troisième femme est sortie et a également accusé Chris Noth de viol. Et tout comme Peloton, Chris est mort pour son agence artistique, A3 Artists, parce qu’ils en ont fini avec lui aussi.

Pour protéger leur vie privée, les deux premières femmes qui ont publiquement accusé Chris Noth d’agression sexuelle sont allées sous les pseudonymes de Zoé et Lis. La troisième femme portait également un pseudonyme, Ava, tout en racontant son histoire à Maria Prudente de La bête quotidienne. Ava a 30 ans maintenant, mais dit que l’agression sexuelle s’est produite en 2010, alors qu’elle n’avait que 18 ans. Chris Noth avait 55 ans. Maria écrit qu’elle est amie avec Ava et qu’Ava lui a parlé de l’agression le jour où cela s’est produit en 2010. Après que Zoe et Lily ont sorti leurs histoires, Ava a laissé The Daily Beast publier la sienne, qu’elle a écrite en octobre 2010. .

En 2010, Ava était hôtesse/chanteuse à Da Marino dans la 49e rue à Manhattan. Chris était un habitué et était régulièrement plâtré. Une nuit, Ava et Chris ont chanté ensemble à sa table et ont parlé, mais il a continué à la tripoter et à la tirer sur ses genoux. Lorsque le quart de travail d’Ava s’est terminé à 1 heure du matin, elle est allée au bureau pour rassembler ses affaires, et alors qu’elle partait, Chris s’est dirigé vers le bureau. Ava dit qu’il était négligent et fort. Ava dit qu’elle n’arrêtait pas de dire « non », mais il l’a ignorée et l’a agressée sexuellement. Quand il a continué, Ava a élaboré un plan pour lui dire qu’ils devraient aller ailleurs et c’est ainsi qu’elle s’est éloignée de lui.

« Il n’entendait pas « non », mais il m’a entendu quand j’ai dit « pas ici » et l’a convaincu que je le rencontrerais ailleurs », explique-t-elle. L’idée de déménager dans sa maison a incité Noth à s’arrêter et lui a donné l’occasion d’échapper au bureau et à son emprise. Noth lui a dit qu’il enverrait une voiture une fois arrivé à son appartement. Après que Noth ait quitté le restaurant, Ava est rentrée chez elle sans avoir l’intention d’y aller. Il lui a envoyé un texto depuis son domicile, l’attendant et lui demandant son adresse, mais elle n’a jamais répondu.

Ava l’a dit à ses parents le lendemain. Ses parents étaient amis avec le propriétaire de Da Marino, Pasquale Marino, décédé en 2015. Ils pensaient que le restaurant soutiendrait Ava, mais lorsqu’elle a parlé à Pasquale, il serait devenu un véritable méchant en l’accusant de mentir et en disant que Chris ne serait jamais intéressé par quelqu’un d’aussi « insignifiant » qu’elle. . Ava n’est jamais retournée à Da Marino. Chris nie avoir violé Ava et prétend qu’il n’a jamais entendu parler d’elle auparavant. En parlant de…

Si vous appelez A3 et demandez à parler à l’agent qui représente Chris Noth, il se peut qu’il dise : « Nous ne le connaissons pas », car il l’a abandonné après moins de trois mois en tant que client. via la date limite :

« Chris Noth n’est plus un client », a déclaré un porte-parole d’A3 à Deadline ce soir. L’agence n’a pas fourni plus de détails sur la rupture avec le vétérinaire Law & Order, mais la décision de lâcher Noth a eu lieu plus tôt dans la journée, j’entends.

Actrice Zoe Lister Jones, qui a travaillé avec Chris Noth sur un épisode de Law & Order, a également déclaré qu’il était ivre tout le temps et qu’il était un « prédateur sexuel ». Et The Sun prétend que la femme de Chris depuis dix ans, Tara Wilson, est « très bouleversé » par les allégations et pourrait ne pas passer Noël avec lui.

Et pendant que Chris Noth fait le mélange de contrôle des dégâts jusqu’à la réadaptation (je veux dire, ce mouvement n’est-il pas inévitable à ce stade ?), Carrie Bradshaw est quelque part en train de crier : « N’êtes-vous pas tous heureux que je n’aie pas fait de RCR ou appelé 911 ?! »



