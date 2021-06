L’agence de création Taproot Dentsu annonce une nouvelle direction

L’équipe créative du bureau de Mumbai a été élargie et divisée en quatre unités, chacune dirigée par un créatif senior

Taproot Dentsu, l’agence créative de la maison de dentsu India, a annoncé lundi des changements de direction clés au sein de l’organisation. Ayesha Ghosh, qui dirigeait le bureau de Mumbai, a maintenant été nommée directrice générale (PDG). Elle sera désormais responsable des bureaux de Mumbai et de Gurgaon. Ghosh est chez Taproot Dentsu depuis décembre 2015. Shashank Lanjekar est son partenaire étroit. Il a été élevé au poste de directeur de la stratégie (CSO) et sera désormais en charge de la planification stratégique pour les deux bureaux de Taproot Dentsu à Mumbai et à Gurgaon. Il dirigeait la planification du bureau de Mumbai depuis son arrivée en 2017.

Pearl Vas, qui travaille pour l’agence depuis 2018, assume des responsabilités plus indépendantes à Mumbai. Elle sera désormais promue vice-présidente senior (SVP), planification stratégique.

L’équipe créative du bureau de Mumbai a été élargie et divisée en quatre unités, chacune dirigée par un créatif senior. Neeraj Kanitkar, avec une expérience de 14 ans (dont neuf chez Taproot Dentsu), est le responsable créatif de Facebook. Il a également travaillé sur des marques comme WhatsApp, Myntra, American Tourister et FirstPost. Il sera promu directeur exécutif de la création (DCE).

Yogesh Rijhwani travaille pour l’agence depuis près de cinq ans avec une expérience totale de 13 ans. Il s’est occupé d’Aquaguard et de Set Wet. Il a également travaillé sur Star Sports, Airtel, Parle-G entre autres. Lui aussi sera promu DPE.

Les deux autres principaux responsables créatifs seront Abhishek Deshwal et Purva Ummat. Deshwal vient de Lowe Delhi en tant que ECD, avec un travail créatif remarquable à son actif sur Google, Olx, Micromax et Vivo. Purva Ummat rejoint l’agence en provenance de McCann Erickson Delhi, en tant que directeur créatif senior (SCD). Elle bénéficie d’une vaste exposition créative sur des marques comme Truly Madly, Truecaller, Hotstar, Myntra et Dominos.

Abhinav Kaushik, qui était vice-président exécutif (EVP) de l’activité Honda entre autres marques, a été promu à la tête de Taproot Dentsu, Gurgaon tandis que Titus Upputuru reste très habilement en charge de la création pour le bureau de Gurgaon.

Agnello Dias, co-fondateur et CCO – Taproot Dentsu, qui a pris du recul pendant quelques années par rapport au travail actif, va encore réduire son implication. Il continuera en tant que consultant pour les marques clés uniquement. Son association avec dentsu international se termine ce mois-ci. Umesh Shrikhande a pris sa retraite en tant que PDG en mars de cette année, après avoir renforcé la fonction stratégique chez Taproot Dentsu, pour conduire un travail axé sur les résultats et également nourri une culture de travail très humaine.

Santosh Padhi continuera en tant que co-fondateur et CCO et jouera un rôle plus pratique dans les bureaux de Mumbai et de Delhi.

« La baisse d’âge moyen de l’agence est le bon signe pour nous d’être prêts pour l’avenir. La créativité est au cœur de notre activité et nous avons la chance d’avoir une merveilleuse variété de leaders créatifs sous la forme de Neeraj, Yogesh, Abhishek et Purva à la tête de l’agence pour passer au niveau supérieur, avec Ayesha et Shashank dans leur de nouveaux postes de direction nationale », a déclaré Santosh Padhi, co-fondateur et CCO, Taproot Dentsu.

Lire aussi : L&K Saatchi et Saatchi vont gérer le mandat intégré de Flite, propriété de Relaxo

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.