LoveFrom, la société de design co-fondée en 2019 par l’ancien chef du design d’Apple Jony Ive et son collègue designer Marc Newson, a dévoilé cette semaine son site officiel, LoveFrom.com.



Le site révèle pour la première fois l’identité visuelle de LoveFrom, conçue par Ive et d’autres membres du « collectif créatif », dont le directeur artistique anglais Peter Saville, et Chris Wilson et Antonio Cavedoni, tous deux anciens membres de l’équipe de conception d’Apple.

À la manière typique d’Ive, le site est de nature très minimaliste, ne contenant pas d’images, de liens ou de coordonnées – juste un bref texte décrit dans un communiqué de presse d’accompagnement comme « une définition concise et finement élaborée du collectif LoveFrom et de son travail ».

LoveFrom est un collectif créatif. Nous sommes designers, architectes, musiciens, cinéastes, écrivains, ingénieurs et artistes. Vous nous connaissez peut-être grâce à nos travaux passés. Nous sommes obsédés par les traditions de création et de fabrication. Fanatiquement dévoué à l’excellence. Insatiablement curieux. Nous collaborons avec des dirigeants et des fondateurs. Nous travaillons sur des projets pour la joie. Nous développons nos propres idées. Amour & fureur.

La marque verbale et le texte sont définis dans une nouvelle police de caractères appelée LoveFrom Serif, inspirée des formes de lettres de John Baskerville et basée sur des études de ses poinçons et matrices originaux. « Chaque personnage a été redessiné avec amour, raffiné et méticuleusement conçu au cours des deux dernières années », selon le communiqué de presse de lancement.

En arrivant sur le site, un curseur de texte clignote et le nom LoveFrom semble être tapé. Le mot-symbole comprend une virgule animée, que Saville décrit comme « l’amorce d’un dialogue et d’une conversation partagée ».

Le lancement du site est l’initiative la plus publique à ce jour du collectif, qui a gardé un profil bas et n’a été mentionné que dans les annonces de partenariat créatif par des clients tels qu’Airbnb et Ferrari.

Ive a quitté Apple pour commencer LoveFrom en juin 2019. À l’époque, le géant de la technologie avait déclaré qu’il resterait l’un des principaux clients d’Ive, mais quels produits Apple il a aidé à concevoir depuis lors, le cas échéant, sont inconnus. Apple a déclaré qu’Ive était impliqué dans la conception de l’iMac 24 pouces coloré sorti en avril, mais il n’est pas clair si ce travail a eu lieu après que Ive a quitté l’entreprise.

On ne sait pas encore combien d’employés travaillent pour LoveFrom, mais Ive a recruté au moins quatre de ses anciens collègues d’Apple pour travailler avec lui dans l’entreprise, dont Wan Si, Chris Wilson, Patch Kessler et Jeff Tiller.