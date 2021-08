L’agence de développement de jeux Amber Keywords et le vétérinaire d’EA Gine en tant que nouveaux PDG

L’agence de développement de jeux Amber a nommé Jaime Gine (photo, à droite) comme nouveau PDG.

La firme a révélé cette nouvelle, ainsi que le fait que son prédécesseur, Mihai Pohontu (photo, à l’extrême droite), se retire pour prendre le poste de président exécutif.

Gine a passé 15 ans chez Electronic Arts en tant que vice-président des services de développement international, avant de rejoindre Keywords où il a travaillé en tant que directeur de la clientèle.

« Nous entrons dans un nouveau chapitre de l’histoire évolutive d’Amber, alors que nous procédons à l’expansion de notre réseau international de studios pour couvrir toutes les plateformes et tous les genres de jeux. L’arrivée de Jaime et Brian dans notre équipe de direction est un formidable accélérateur de notre stratégie et je suis ravi de les accueillir dans notre groupe », a déclaré Pohontu.

Gine a ajouté : « Amber est une pure excitation et a connu une croissance organique phénoménale, mais nous pensons que nous pouvons faire plus, aller plus vite, rêver plus grand. Avec de grands talents à Bucarest, Guadalajara, San Francisco, Los Angeles et Montréal, nous avons une base solide pour faire passer l’entreprise au niveau supérieur. Je suis ravi de rejoindre mes amis d’Amber à ce moment passionnant de leur histoire et j’ai hâte d’aider notre entreprise dans sa croissance.

