L’agence de marketing numérique iCubesWire dévoile son plan d’expansion pour iCubesWire Vdx

La division studio se compose d’une équipe de plus de 50 personnes

L’agence de marketing numérique iCubesWire a dévoilé ses plans pour étendre iCubesWire Vdx, son studio d’animation. Dans le cadre du plan d’expansion, iCubesWire Vdx vise à accroître sa présence à travers le pays. Le studio est actuellement basé au siège de la société à Gurgaon. L’agence prévoit d’embaucher 50 nouveaux postes supplémentaires pour Vdx dans ses bureaux en 2022.

« Nous nous engageons à nous appuyer sur l’unité commerciale Vdx et ajoutons agressivement des talents et des technologies pour croître de la même manière. iCubesWire étant sur le marché depuis plus de 11 ans, comprend le pouls du client et Vdx continuera à s’appuyer sur le même. Nous avons plus de demande que d’offre, et c’est parfois un bon défi à relever. Les EAU sont un autre marché sur lequel nous nous attendons à voir une demande importante », a déclaré Sahil Chopra, fondateur et PDG d’iCubesWire.

iCubesWire Vdx est dirigé par Nishant Sharm, co-fondateur et CBO, iCubesWire. La division studio se compose d’une équipe de plus de 50 personnes et a des clients tels que IndiGo Airlines, Adani Group. L’équipe travaille actuellement à la signature d’autres projets internationaux. Leur travail principal est la planification, la scénarisation, la création, l’édition de contenu d’animation 2D et 3D de classe mondiale.

Fondée en 2010. iCubesWire prétend offrir des concepts à 360 degrés à plus de 250 clients dans les domaines du commerce électronique, de l’automobile, de la technologie, de la finance, des voyages, de l’hôtellerie, etc. L’agence est présente au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Dans le but de se tailler une place dans l’espace marketing, l’agence iCubesWire a constamment investi dans la R&D et l’expansion des affaires.

A lire aussi : ESPNcricinfo profite du retour du sport en direct ; prévoit d’afficher une augmentation de 20 à 25 % des revenus publicitaires au cours de l’exercice 21

Lire aussi : Parag Agrawal d’origine indienne remplace Jack Dorsey au poste de PDG de Twitter

Lire aussi : Le CRED sort le dernier film avec Chacha Chaudhary et Suppandi

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.