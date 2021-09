L’agence de notation Moody’s cherche à embaucher des experts en crypto, DeFi, CBDC et NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Moody’s, le géant des notations de crédit, recherche du personnel pour soutenir les enquêtes sur DeFi, CBDC, stablecoins, NFT et autres actifs cryptographiques.

Moody’s Investors Service, una de las compañías de calificación crediticia más grandes del mundo, la cual hace un mes clasificó negativamente a El Salvador, en base -entre otras cosas- a su adopción de Bitcoin, ahora está buscando contratar analistas expertos en cripto para familiarizarse avec « L’impact potentiel de grande envergure de la finance décentralisée (DeFi) sur l’écosystème existant », selon une récente offre d’emploi sur LinkedIn.

Moody’s a déclaré que le bon candidat pour les postes, annoncé à Londres et à New York : « Doit avoir une compréhension approfondie et une connaissance pratique de la blockchain et des crypto-actifs, en plus de DeFi pour soutenir l’analyse de recherche sur DeFi, CBDC, stablecoins, NFT et autres actifs cryptographiques “.

En termes de qualifications, les candidats doivent avoir une “compréhension intermédiaire de l’industrie de la blockchain et des crypto-actifs, surtout DeFi”, Selon l’annonce.

Dans l’annonce, Moody’s explique qu’il a récemment créé une équipe MIS Blockchain Center for Enablement (C4E) pour se concentrer sur « la traduction des besoins commerciaux liés à la blockchain et aux actifs cryptographiques pour définir les cas d’utilisation et les exigences, prendre en charge l’analyse et l’ingénierie Blockchain pour développer des applications de qualité production. , ainsi que la construction de l’infrastructure technologique requise et l’intensification du dialogue avec les entreprises institutionnelles et les fournisseurs de services Blockchain pour des opportunités potentielles d’appliquer la technologie Blockchain ».

En plus de celui décrit ci-dessus, les autres offres d’emploi de Moody’s liées à la cryptographie incluent un concepteur de cadre analytique d’actifs cryptographiques, qui mentionne également DeFi; et Senior Blockchain Analyst, qui devrait avoir « 1 à 3 ans et plus d’expérience pratique dans l’analyse crypto, la création d’applications Blockchain, crypto, stablecoins et/ou DAO ».

Il convient également de noter que Moody’s Investors Service, la division de notation de crédit obligataire de Moody’s Corp., est l’une des trois grandes sociétés de notation de crédit, avec Standard & Poor’s et Fitch Group.

