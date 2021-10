L’agence de presse américaine Associated Press s’associe à Chainlink ($LINK)

L’agence de presse américaine à but non lucratif Associated Press (AP) a annoncé son partenariat avec le réseau Oracle décentralisé Chainlink pour « aider à apporter des données d’appels économiques, sportifs et raciaux sur des blockchains, les réseaux informatiques décentralisés permettant d’enregistrer des informations de manière inaltérable ».

L’article de blog d’AP sur cette annonce, qui a été publié le 21 octobre, comportait une interview de Dwayne Desaulniers, directeur de la blockchain et des licences de données d’AP.

Desaulniers dit que Chainlink est « le pont qu’AP utilisera pour s’assurer que nos actualités et nos données peuvent être consommées par les applications et services blockchain ».

Lorsqu’on lui a demandé comment les développeurs pourront utiliser les données AP, il a répondu :

« Les développeurs qui écrivent des applications à exécuter sur la blockchain pourront accéder aux données et informations AP dont ils ont besoin via le nœud AP Chainlink. Par exemple, les développeurs écrivant une application sur la blockchain peuvent avoir besoin d’un chiffre trimestriel du PIB pour automatiser une transaction, ou un développeur écrivant une application sportive en chaîne peut avoir besoin des scores, des horaires ou des derniers rapports de blessures pour créer un jeu de sport fantastique. AP publiera ce type de données sur la chaîne pour que ces applications puissent accéder.

Quant à savoir pourquoi AP voulait mettre AP news sur la blockchain, il a dit :

« Confiance. L’objectif principal d’une blockchain est d’être un enregistrement accessible au public, sûr et sécurisé d’informations vérifiées. Parce qu’AP est une source si importante d’informations factuelles et fiables dans le monde entier, nous voyons cela comme une opportunité de fournir aux utilisateurs de blockchain des données et des informations auxquelles ils peuvent faire confiance. Nous pensons que les réseaux blockchain sont une technologie fondamentalement importante car ils permettent non seulement mais exigent la véracité.“

Enfin, il a expliqué quelles autres informations AP envisage de mettre sur la blockchain à l’avenir :

« Cela dépend en grande partie de ce dont les développeurs et les artistes ont besoin en termes de données et d’informations auxquelles ils peuvent faire confiance. Nous savons qu’à ce stade, les données financières et sportives sont très demandées. Nous avons également appris directement que des appels de course électorale précis sont en demande pour de nouveaux types de marchés de prédiction. Avec Chainlink, nous serons en mesure de prendre le pouls de l’économie de la blockchain et de répondre aux besoins de données au fur et à mesure qu’ils évoluent.

Les oracles Chainlink sont l’épine dorsale de l’économie des contrats intelligents hybrides, cette intégration est un autre grand pas en avant pour mettre toutes les données du monde en chaîne pic.twitter.com/QygdR8HJ8p – ChainLinkGod.eth 2.0 (@ChainLinkGod) 21 octobre 2021

