L’agence de réglementation s’excuse pour avoir enquêté sur la position d’un membre du conseil scolaire de l’Illinois sur les masques ⋆ .

Une plainte pour déontologie contre l’administration Pritzker se poursuit malgré les informations selon lesquelles une agence d’État s’est excusée pour avoir ouvert une enquête sur un membre du conseil scolaire qui s’oppose à l’obligation de porter des masques dans les écoles.

Le sénateur de l’État Chapin Rose a déclaré que le département de la réglementation financière et professionnelle de l’Illinois avait fermé une enquête et s’était excusé auprès de son électeur, qui est médecin et membre du conseil scolaire.

Mais Rose a déclaré que sa plainte en matière d’éthique sur l’affaire n’avait pas été rejetée. L’IDFRP n’a pas renvoyé de messages sollicitant des commentaires, mais a fourni une déclaration à Capitol Fax.

Le secrétaire par intérim de l’IDFPR, Mario Treto Jr., a déclaré qu’après avoir examiné l’affaire, l’agence a recommandé la clôture de l’affaire.

«Notre examen préliminaire de cette plainte est terminé et la forte recommandation au conseil de discipline médicale sera de clore cette plainte. En vertu de la loi actuelle, seul le conseil de discipline médicale peut clore une plainte », indique le communiqué. «Nous sommes heureux que le gouverneur Pritzker ait promulgué la loi publique 102-0020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, et permettra au département de pouvoir examiner et clore les plaintes médicales qui n’ont pas de fondement liées à une violation de la loi médicale. Agir sur la pratique.

Le cas du médecin du sport Jeremy Henrichs a été souligné par Just the News et The Center Square quelques jours avant la décision.

Lien source