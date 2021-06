L’agence de sauvetage des retraites signalée pour corruption de contrat, fraude et paiements à des Américains décédés .

Le prix Golden Horseshoe de cette semaine est décerné à la Pension Benefit Guaranty Corp., l’agence nationale de sauvetage des retraites qui est toujours sous le choc des révélations que son chef des contrats s’est engagé dans un programme de corruption qui a dirigé 4,8 millions de dollars d’affaires frauduleuses à un vendeur en échange de plus de 1 $ millions d’euros d’avantages personnels.

Le stratagème de corruption impliquant le directeur désormais condamné du département des achats de la PBGC était possible parce que l’agence souffrait de plusieurs vulnérabilités, notamment une concurrence réduite entre les fournisseurs, des examens juridiques manquants et des contrats à fournisseur unique qui échappaient aux appels d’offres conçus pour obtenir la meilleure affaire pour les contribuables, a déclaré l’inspecteur de la PBGC. général rapporté.

« Ses actions ont été rendues possibles par les faiblesses du contrôle interne ; en particulier, une surveillance inadéquate des achats de PD et l’absence d’un mécanisme de contrôle pour s’assurer que PD envoie toutes les actions contractuelles requises pour examen juridique », a déclaré l’inspecteur général. «Bien que PBGC ait commencé à exiger que davantage d’actions contractuelles fassent l’objet d’un examen juridique après la démission du directeur de PD en février 2020, il ne dispose pas de mécanisme pour garantir que PD se conforme à cette exigence.»

L’organisme de surveillance interne a déclaré qu’il avait également constaté que « des lacunes en matière de contrôle interne ont permis à PD d’éviter les exigences de concurrence lors de l’attribution de cinq autres contrats, dont trois pour le soutien de PD. Quatre des contrats ont été attribués à un fournisseur unique, dont trois à l’aide de programmes de mise en jachère pour les petites entreprises.

Les faiblesses sont particulièrement préoccupantes parce que PBGC, qui se finance normalement grâce aux paiements d’assurance des régimes de retraite des employeurs, vient de recevoir sa toute première injection de dollars d’impôts pour reconstituer les coffres qui étaient en passe d’être insolvables d’ici 2026, a noté l’IG.

Le président Biden a signé l’American Rescue Plan Act en mars, qui prévoit plus de 86 milliards de dollars d’aide financière spéciale pour renflouer les plans en difficulté financière du programme multi-employeurs de PBGC.

“L’aide financière spéciale multi-employeurs que la PBGC recevra du ministère du Trésor sera la première fois dans l’histoire de la PBGC que la société recevra des fonds des contribuables”, a noté l’IG. « Notre bureau s’est engagé à protéger l’argent des contribuables et nous continuerons de protéger énergiquement l’intégrité du Programme multi-employeurs.

Le directeur des achats de l’agence sur une période de deux ans a sollicité et reçu des paiements en espèces et d’autres éléments de valeur d’un entrepreneur lorsque les contrats officiels de PBGC ont été dirigés d’une valeur de 4,8 millions de dollars à cette société. La société a également promis au directeur un emploi d’un million de dollars, selon le rapport semestriel du chien de garde.

Le chien de garde a également signalé plusieurs cas de vol de fonds PBGC, notamment :

une femme de l’Ohio qui aurait volé l’identité d’un participant au PBGC de 72 ans et aurait fait rediriger ses fonds sur son compte bancaire ; une femme de Washington qui a frauduleusement perçu les prestations de retraite de la PGBC de sa mère après son décès en mars 2011. une femme de Philadelphie a également plaidé coupable de vol de fonds après le décès d’un participant à la PBGC en 2011 et elle a perçu 133 000 $ en prestations de l’Administration de la sécurité sociale et 1 600 $ en prestations PBGC pour huit ans.

L’IG a également identifié 199 cas de paiements abusifs à des participants décédés au PBGC.

“Nous avons poursuivi nos efforts dans le cadre de l’initiative de détection des fraudes/appariement informatique pour identifier les participants décédés dans les programmes à employeur unique et multi-employeurs”, indique le rapport.

La PBGC a été créée par la Loi sur la sécurité du revenu de retraite des employés de 1974 pour protéger les prestations de retraite et est responsable de plus de 34 millions de travailleurs et de régimes de retraite de retraités.