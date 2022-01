L’Agence des impôts reverse 9.907 millions d’impôt sur le revenu des personnes physiques

01/04/2022 à 14:35 CET

.

La Agence Tributaire a déjà restitué 9 907 millions d’euros correspondant au Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPF), ce qui équivaut à 94,3 % du total qui doit être restitué aux contribuables.

Selon les données publiées ce mardi, le pourcentage est plus d’un point de plus que l’année précédente dans le même temps (93,2 %), bien qu’en volume le montant retourné ait diminué de 5 %.

De plus, le nombre de contribuables qui ont déjà perçu ces revenus Il s’élève à 13,86 millions de personnes, soit 97,7 % du total.

Dans ce cas, le pourcentage augmente de cinq dixièmes par rapport à il y a tout juste un an (97,2 %), mais également le nombre de bénéficiaires baisse de 1,46%.

L’Agence fiscale a souligné dans un communiqué que les ratios de rendement « ceux de la campagne précédente s’améliorent aux mêmes dates», et a précisé que la baisse à la fois du montant des versements et du nombre de contribuables ayant déjà perçu les revenus est liée à « la baisse enregistrée des demandes de remboursement ».

En tout, l’entité a reçu 21,72 millions Déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à la campagne 2020, soit 2,9 % de plus qu’en 2019.

De cela, ils sont sortis pour retourner 14,18 millions de déclarations (2% de moins que l’année précédente) et 6,06 payés (7,4% de plus).

La montant à payer par ces derniers contribuables a été réduit de 5%, jusqu’à 12 089 millions d’euros, tandis que le chiffre à restituer par l’Agence s’élève à 10 508 millions, soit 6,1 % de moins qu’il y a un an.

Dans le contexte d’une urgence sanitaire provoquée par la pandémie, les présentations en ligne ont dépassé les 92 %, alors qu’elles atteignaient l’année précédente 93 %.

Plus de 19,6 millions de personnes l’ont fait via le Web (1,8% de plus que dans la campagne 2019) et 414 000 via l’application mobile (ce qui équivaut à une augmentation de 13,3%).

En outre, environ 1,15 million de contribuables ont utilisé le service téléphonique d’assistance « Nous vous appelons », un chiffre similaire à celui de l’année dernière, et 527 000 autres l’ont fait en personne dans leurs bureaux.