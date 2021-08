L’Agence des services financiers du Japon (FSA) cherche à intensifier la surveillance de la cryptographie : rapport

in

Le Japon a toujours été considéré comme une lumière brillante sur le marché asiatique de l’adoption de la cryptographie, avec des réglementations favorables et une soif d’actifs numériques.

Cependant, les événements récents ont amené de nombreux acteurs de l’industrie à repenser cette position, en particulier avec le régulateur qui cherche maintenant à imposer des règles plus strictes contre les entreprises de l’espace.

Garder un œil attentif sur Crypto et DeFi

Plus tôt cette semaine, Jiji Press – une source d’information locale – a confirmé que l’Agence des services financiers (FSA) du pays avait commencé à envisager d’imposer des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies. Le rapport explique que le régulateur cherche à optimiser la protection des investisseurs, même si cela signifie mettre les bourses dans une position opérationnelle plus difficile.

La source d’information a expliqué que la FSA a mis en place un panel dédié d’experts financiers pour aider le gouvernement à mieux surveiller les espaces de crypto et de finance décentralisée (DeFi). Outre la surveillance, l’agence surveillera également l’évolution des crypto-monnaies et les efforts du gouvernement japonais pour créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

La FSA cherche à réviser ses réglementations cryptographiques actuelles et à mettre en œuvre de nouvelles règles d’ici le milieu de 2022. Avec les nouvelles règles en place, l’agence espère apporter plus de stabilité à l’espace cryptographique au Japon tout en encourageant l’innovation et le développement.

Les lois cryptographiques actuelles au Japon ont été instituées en 2019 à la suite du piratage de Bitpoint – l’un des principaux échanges du pays à l’époque. Les règles ont mis en œuvre des politiques strictes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur les échanges locaux de Bitcoin à l’époque, marquant la première fois que la FSA interviendra pour réglementer la cryptographie.

Fait intéressant, la décision actuelle semble avoir été inspirée par une autre violation de la sécurité. La semaine dernière, Liquid Global, une autre bourse basée dans le pays, a été victime d’une cyberattaque qui lui a fait perdre 80 millions de dollars d’actifs, soit près de trois fois les pertes accumulées lors du piratage Bitpoint. Alors que l’échange cherche à remédier aux problèmes, Jiji Press affirme que la FSA utilise l’incident pour faire avancer son programme.

L’agence pense en particulier que le piratage de Liquid signifie que les échanges n’ont toujours pas mis en œuvre des politiques AML sûres. Il est donc temps que les choses changent.

Une longue route pour arriver ici

L’environnement réglementaire du Japon a été assez difficile pour les bourses. Plus tôt cette année, la FSA a annoncé l’adoption prévue de la règle de voyage du Groupe d’action financière. La règle de voyage exige principalement que les fournisseurs de services cryptographiques et les dépositaires d’actifs partagent les données de transaction pour les destinataires et les expéditeurs. Bien qu’elle ait été décriée par les gros bonnets de l’industrie de la cryptographie, la règle a lentement été adoptée à travers le monde. Comme l’a expliqué l’annonce de la FSA, l’agence cherche maintenant à adopter la règle d’ici avril 2022.

L’agence a également demandé à la Japanese Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) – une organisation de cryptographie d’autorégulation – de se préparer prochainement à la mise en œuvre de la règle de voyage. La JVCEA était largement libre de réguler l’espace crypto japonais, mais les choses sont sur le point de s’échauffer considérablement.

Le mois dernier, . a également signalé que le ministère japonais des Finances renforçait ses efforts pour réglementer la cryptographie à l’échelle mondiale. Le rapport a expliqué que le ministère et plusieurs autres organismes de réglementation sont désormais en train d’intensifier pour imposer des règles plus strictes sur la cryptographie.

Outre l’augmentation du personnel, . a également signalé que Tokyo était disposé à s’engager avec les régulateurs financiers mondiaux pour développer des règles de cryptographie privées. Avec des agences comme les groupes du G20 et du G7 appelant déjà à une réglementation des pièces stables privées à ancrage fiduciaire, le Japon cherche à prendre les devants.

Avec l’arrivée de nouvelles réglementations et la règle de voyage qui leur tombent dessus, les sociétés de crypto au Japon sont sur le point de connaître une mauvaise passe.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.