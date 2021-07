L’Agence du médicament clarifie les effets secondaires des vaccins Pfizer et Moderna

09/07/2021 à 18:21 CEST

Le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (PRAC) a conclu que la myocardite et la péricardite peuvent survenir dans des cas “très rares” après avoir été vacciné contre le COVID-19 avec les doses de Pfizer et Moderna.

Par conséquent, le comité recommande d’inclure la myocardite et la péricardite comme nouveaux effets secondaires dans les informations sur le produit de ces vaccins, ainsi qu’un avertissement pour sensibiliser les professionnels de santé et les citoyens européens.

La myocardite et la péricardite sont des affections inflammatoires du cœur. Les symptômes peuvent varier, mais comprennent souvent un essoufflement, des battements de cœur qui peuvent être irréguliers (palpitations) et des douleurs thoraciques.

Pour parvenir à sa conclusion, la commission a procédé à un examen approfondi de 145 cas de myocardite dans l’Espace économique européen (EEE) parmi les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer et de 19 cas parmi les personnes ayant reçu le vaccin Moderna. Le PRAC a également examiné les 138 cas de péricardite après utilisation de Pfizer et 19 cas après utilisation de Moderna. À titre de comparaison, au 31 mai 2021, environ 177 millions de doses de Pfizer et 20 millions de doses de Moderna avaient été administrées dans l’EEE. En outre, le PRAC a également examiné les cas reçus du monde entier.

Le comité a conclu que les cas sont survenus principalement dans les 14 jours suivant la vaccination, le plus souvent après la deuxième dose, et chez les jeunes adultes de sexe masculin. Dans cinq cas survenus en Europe, des personnes sont décédées. Ils étaient âgés ou avaient des comorbidités.

Les données disponibles suggèrent que l’évolution de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est “similaire à l’évolution typique de ces affections et s’améliore généralement avec le repos ou le traitement”.

L’Agence européenne des médicaments (EMA, pour son acronyme en anglais) souligne que les professionnels de santé « doivent être attentifs aux signes et symptômes de la myocardite et de la péricardite ». “Ils devraient dire aux personnes recevant ces vaccins de consulter immédiatement un médecin si des symptômes évocateurs de myocardite ou de péricardite apparaissent”, disent-ils.

En revanche, l’EMA établit que, pour le moment, il n’a pas été possible d’établir un lien de causalité avec la myocardite ou la péricardite avec les deux autres vaccins autorisés, les vaccins Janssen et AstraZeneca. En tout état de cause, le Comité a demandé des données complémentaires aux sociétés qui commercialisent ces vaccins.

Fin mai 2021, les cas de myocardite signalés dans l’Espace économique européen à partir de la base de données EudraVigilance étaient de 38 pour le vaccin AstraZeneca et aucun pour Janssen. Les cas de péricardite étaient de 47 pour AstraZeneca et un pour Janssen. En revanche, quelque 40 millions d’Européens ont reçu le vaccin AstraZeneca et deux millions le vaccin Janssen.

Quoi qu’il en soit, l’EMA a confirmé que « les avantages de tous les vaccins COVID-19 autorisés continuent de l’emporter sur leurs risques, compte tenu du risque de maladie et de complications associées, et étant donné que les preuves scientifiques montrent qu’ils réduisent les décès et les hospitalisations pour COVID-19 ».

Les vaccins Pfizer et Moderna contiennent une molécule appelée ARNm qui contient des instructions pour fabriquer la protéine de pointe, située à la surface du SRAS-CoV-2 et dont le virus a besoin pour pénétrer dans les cellules du corps.

Lorsqu’une personne reçoit l’un de ces vaccins, certaines de ses cellules liront les instructions de l’ARNm et produiront temporairement la protéine de pointe. Le système immunitaire de la personne reconnaîtra alors cette protéine comme étrangère et produira des anticorps et activera les cellules T (globules blancs) pour l’attaquer. Si, plus tard, la personne entre en contact avec le virus, son système immunitaire le reconnaîtra et sera prêt à défendre le corps contre lui.